Quemaron con agua hirviendo a una arbitro

Miércoles, 27 de marzo de 2019

Hinchas del club Marquesado de San Juan le quemó la espalda a la árbitro Rosana Paz, quien decidió seguir con el partido pese a la agresión. Su testimonio.





La violencia en las canchas del fútbol argentino no tiene límites y en San Juan se vivió una agresión aberrante contra la árbitro Rosana Paz, a quien le arrojaron aguar hirviendo desde una tribuna.



La mujer de 46 años, que impartía justicia en el partido de Primera División de la liga sanjuanina entre Marquesado y San Martín, fue agredida por los hinchas locales con agua hervida que cayó sobre su espalda y le provocó quemaduras graves de las cuales ya se está tratando.





Según lo publicado en varios medios sanjuaninos, Paz se encontraba a un costado de la cancha cuando recibió la agresión. “Faltaban dos minutos para que termine el partido y sentí que me me arrojaron un líquido caliente en la espalda”, dijo la jueza de línea en declaraciones al medio Tele Sol y Diario.





“En ese momento, llamé al árbitro principal para comentarle y pedí que me echaran agua fría para calmar el ardor. Ellos quisieron suspender el partido, pero llegamos a un acuerdo para que termine reglamentariamente”, afirmó Paz.



A raíz de la agresión de los barras de Marquesado, el presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Alberto Platero, repudió los lamentables hechos y no descartó sanciones para el club infractor.



Rosana Paz es la única mujer que arbitra en la liga de fútbol de San Juan y además de dirigir se desempeña como administrativa.