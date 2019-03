Scaloni: “El esquema no es tan importante” Miércoles, 27 de marzo de 2019 La Selección no mostró su mejor nivel en los amistosos con Venezuela y Marruecos. A pesar de ello, el DT piensa que el equipo llegará bien a la Copa América. Su análisis.



La Selección Argentina derrotó a Marruecos en un deslucido partido amistoso, el segundo de la fecha FIFA que afrontó el combinado nacional comandado por Lionel Scaloni, quien aseguró que se llegará bien a la Copa América Brasil-2019 a pesar del bajo nivel que mostró el equipo en los últimos dos enfrentamientos.



Luego del sistema que colocó ante Venezuela, había usado 5-2-2-1, el entrenador de la Albiceleste cambió y utilizó un 4-4-2 frente a Marruecos. Tras el triunfo contra los africanos y frente a la consulta de un periodista, Scaloni aseguró que en este tipo de partidos el esquema no es tan importante.



“Ustedes están enfocados a lo que es el esquema y no creemos que es tan importante. Sí es verdad que algunos jugadores están identificados con una manera de jugar, seguramente contentaremos a todos ellos. La mayoría se siente contento así y con el correr de tiempo lo podemos hacer”, explicó el técnico de la Selección en una entrevista post partido brindada a TyC Sports.



“Desde el juego no se puede decir mucho. Hubo actitud, ganas compromiso. Increíble. Comparando este partido con el de Venezuela estábamos convencidos que iba a haber otra prestación porque son los que más trabajaron con nosotros. Estamos contentos no con el resultado sino porque supieron jugar y eso es importante”, agregó respecto al desarrollo del juego que terminó en victoria por 1-0.



En tanto, ya sentando frente a varios periodistas, Scaloni se refirió a un factor que influyó en el desplazamiento de la pelota y aseguró que con trabajo conseguirán una mejor versión de Argentina.



“Pocas veces estuve en un partido con tanto viento. Aún así había que jugarlo. La mejor versión de Argentina siempre está por verse. Lo conseguiremos con trabajo”, dijo.



¿Cómo llega la Selección a la Copa América?, le preguntaron a Scaloni. “Si saltamos el partido de Venezuela, digamos que bien. Como dije cuando fue el sorteo, que íbamos a dar guerra y así será”, respondió el DT.