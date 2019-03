Se conocieron las pericias finales al cuerpo de Jaitt

Martes, 26 de marzo de 2019

Natacha Jaitt fue encontrada muerta el 23 de febrero en el salón de fiestas Xanadú, en el partido de Tigre. En un principio se habló de consumo de drogas, y una falla multiorgánica que habrían provocado el deceso de la conductora radial. Sin embargo, con el correr de los días, y el reclamo de Ulises Jaitt, su hermano, y de Antonella, su hija, comenzaron a crecer las sospechas de que pudo haber algo más en el desenlace.



La detención por falso testimonio de Raúl Velaztiqui, el hombre que llevó a Natacha al lugar, las contradicciones de algunos testigos, la filtración de los llamados al 911, y la aparición de uno de los últimos audios de la morocha, comenzaron a alimentar las sospechas de sus familiares sobre un presunto homicidio. Es que la grabación de un día antes de su muerte, ella misma hace referencia a una charla previa que tuvo con Gonzalo Rigoni (dueño del local). En este sentido, vale recordar que el empresario había asegurado que recién tuvo contacto con Natacha cuando ella llegó al local, y que no la conocía previamente.



Además, tras un nuevo estudio de las muestras obtenidas de Jaitt, en un principio no se logró determinar el consumo de cocaína. Pero faltaban los resultados finales, y finalmente este martes 26 comenzaron a conocerse los resultados.



"La muerte de Natacha Jaitt: resultado del análisis de vísceras. Detectaron presencia de cocaína en sangre, contenido gástrico y vísceras. Detectaron falla cardíaca de vieja data y actual", reveló Mauro Szeta desde su cuenta de Twitter, y agregó: "el análisis de vísceras no detectó presencia de veneno u otra droga letal. Alcoholemia de 0,7". En resumen, la conductora habría consumido drogas y alcohol, y tenía problemas del corazón.