Un vuelo aterrizó por error en Escocia en lugar de Alemania

Martes, 26 de marzo de 2019

Un vuelo de British Airways que partió de Londres con destino a Dusseldorf (Alemania) aterrizó por error en Edimburgo, después de que al piloto se le proporcionase un plan de vuelo incorrecto.







La tripulación a bordo del vuelo BA3271, que despegó del aeropuerto London City, se dio cuenta de lo sucedido cuando el avión tocó tierra y el comandante les dio la bienvenida a la capital de Escocia.



En un comunicado, British Airways señaló que los pasajeros se encuentran ya en Dusseldorf y que está tratando de averiguar qué es lo que ha sucedido con la compañía alemana WDL Aviation, la encargada de operar el vuelo.



“Nos disculpamos con los clientes por esta interrupción en su viaje y nos comunicaremos con todos ellos individualmente”, afirmó la aerolínea británica, que, sin embargo, no quiso informar la cantidad de pasajeros que se vieron afectados por el error.



La línea aérea recalcó que la seguridad nunca se vio comprometida y que el piloto no se perdió, sino que la documentación que se le entregó, en la que figuraba Edimburgo como destino, era incorrecta.



La prensa local sumó los testimonios de algunos de los afectados como Sophie Cooke, una consultora de 24 años que viaja semanalmente de Londres a Dusseldorf, quien contó que cuando el comandante anunció que iban a aterrizar en Edimburgo, la mayoría asumió que se trataba de una broma.



“El piloto dijo que no tenía ni idea de cómo había sucedido. Aseguró que nunca antes le había ocurrido y que la tripulación estaba tratando de averiguar qué podían hacer”, explicó.



Según esta pasajera, el avión permaneció cerca de dos horas y media en la pista de Edimburgo antes de volar a su destino inicial y se quejó de que durante ese tiempo no se podía acceder a los baños.



Otros de los afectados, identificado como Son Tran en Twitter, preguntó a BA, a través de la red social, los detalles de lo que calificó como “un error honesto”.



En las redes sociales hubo muchas burlas al respecto. Por ejemplo, Ryanair, la aerolínea low-cost irlandesa, le dedicó un gracioso tweet. "British Airways, tenemos un regalo para vos", escribieron en su cuenta junto a una imagen con la tapa de un libro que dice "Geografía para principiantes". La línea aérea de bandera del Reino Unido no se quedó atrás y respondió a la chicana con mucha altura: "Nadie es perfecto".