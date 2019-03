El Papa Francisco retiró la mano para que los feligreses no besaran su anillo Martes, 26 de marzo de 2019 Un video filmado tras una misa en Italia mostró cómo el Pontífice se resiste a que los feligreses cumplan con la tradición de besar el llamado anillo del pescador



Un gesto del Papa Francisco despertó comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios señalaron que cada vez es más común que el pontífice se niegue a que la feligresía bese su anillo, como lo señala la tradición.



El episodio ocurrió este lunes, durante la visita de Jorge Bergoglio al Santuario de Loreto, en Italia. Un video filmado después de la misa mostró cómo el Papa trataba de retirar la mano cuando los feligreses intentaban besar el llamado anillo del pescador, pese a que algunos insistían en hacerlo.









En redes sociales, algunas versiones señalaban que se trata de un gesto de humildad del pontífice; otras, en cambio, aseguraban que se debe al cansancio.





El vaticanólogo Edward Pentin publicó en su cuenta de Twitter que "no es la primera vez que se observa la reticencia del Santo Padre a que le besen el anillo, pero en esta ocasión el esfuerzo del pontífice por evitarlo es sumamente llamativo".



En el video se observa cómo el Papa saluda a docenas de personas a las que no pone resistencia para que le besen el anillo, pero, después, empieza a retirar la mano a quienes intentan hacerlo.



El anillo del pescador y su historia



Al anillo papal se le conoce también como "el anillo del pescador" o "psicotario", ya que su nombre recuerda que sólo puede lucirlo el legítimo sucesor del apóstol San Pedro, quien era pescador.



Sitios especializados señalan que su origen podría remontarse al siglo XIII, cuando el Papa Clemente IV mencionó por primera vez el objeto en una carta escrita en el año 1265 a su sobrino Pedro Grossi.



Su diseño también es bastante común. Todos los anillos muestran la imagen de San Pedro pescador en una barca y el nombre del papa que ocupa la sede en ese momento en latín. En el pasado se usaba para lacrar la correspondencia del sumo pontífice, pero ahora es simplemente un símbolo de autoridad.





Francisco es el primer papa que no usa un anillo elaborado completamente de oro, sino de plata dorada, ya que quería una pieza sencilla y fácil de llevar.



El papa Francisco eligió el Santuario de Loreto para firmar la "Solemnidad de la Anunciación del Señor", la Exhortación Apostólica del reciente Sínodo de los Obispos sobre el tema "los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional" realizado en el Vaticano del 3 al 28 de octubre de 2018.



Ante la imagen de la Virgen de Loreto, el Pontífice firmó el texto de la Exhortación, que se difundirá en los próximos días.



En diálogo con Infobae, fuentes vaticanas dijeron que el papa Francisco "es un hombre porteño que prefiere un apretón de manos, un abrazo o una palmada".