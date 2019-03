Enviaron a juicio oral a Boudou por rendir viáticos "truchos" Martes, 26 de marzo de 2019 Es el cuarto caso en el que el ex vicepresidente llega a esa instancia. Ahora se deberá sortear el Tribunal Oral Federal que intervendrá



El ex vicepresidente de la nación Amado Boudou fue enviado hoy a juicio oral y público por la presunta rendición irregular de viáticos en 2010 y 2011, cuando era ministro de Economía.



Fuentes judiciales informaron a Infobae que el juez federal Ariel Lijo dio por cerrada la investigación del caso y envió a juicio oral a Boudou, a su secretario privado Héctor Romano y al ex funcionario Guido Forcieri. Ahora se debe sortear el tribunal oral federal que intervendrá en el caso.



Este es el cuarto caso en el que Boudou es enviado a juicio oral. Por Ciccone fue condenado a cinco años y diez meses y está preso. Y actualmente está siendo juzgado por los papeles falsos del auto Honda -por el que ya fue absuelto pero se ordenó que se haga un nuevo juicio- y por la presunta compra irregular de 19 altas de alta gama para el Ministerio de Economía.