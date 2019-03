Los detalles de la apelación que prepara San Lorenzo Martes, 26 de marzo de 2019 En el club de Boedo sostienen que no mintieron en las declaraciones juradas y ya trabajan en una defensa contundente.



“Es un papelón”, se escuchaba desde la oficina dirigencial de la sede que San Lorenzo dispone en Avenida de Mayo. La TV arrojaba la imagen de los seis integrantes del Tribunal de Disciplina de la Superliga ratificando el fallo que contempla la quita de seis puntos al equipo de Boedo al finalizar la temporada y la imposibilidad de incorporar futbolistas por incumplimiento del pago de sueldos a algunos jugadores e inconsistencias en las declaraciones juradas que -según el fallo- bien pudieron tener el propósito de ocultar esos incumplimientos. Y mientras continuaba la escueta (duró menos de nueve minutos) conferencia de prensa en el Salón Atlántico C del hotel Hilton de Puerto Madero, la dirigencia del Ciclón se movía para preparar la apelación correspondiente con la intención de revertir el castigo en su totalidad.



“La apelación será contundente porque creemos que tenemos toda la razón”, le aseguró a Clarín una voz de peso en la CD de San Lorenzo, que intuye un pase de factura político del macrismo por los movimientos que tanto su presidente Matías Lammens como su vice Marcelo Tinelli vienen realizando desde hace un tiempo con serias aspiraciones de participación activa. Según pudo averiguar este diario, entre mañana y el viernes (fecha límite), los directivos presentarán la documentación requerida, que podría llevar la firma de importantes actores del mundo jurídico y hasta incluir un estudio macroeconómico de universidades prestigiosas.





Es que, contrariamente de lo que se lee en el fallo, la dirigencia sostiene firmemente que “San Lorenzo nunca mintió en sus declaraciones juradas, declaró lo que pagó según el presupuesto. La diferencia de lo que se refinanció es el desfasaje del dólar”. La fuente sanlorencista, que pide reserva de identidad, explicó que “el club tenía en su presupuesto de 2018 un dólar a 21, pero en septiembre se fue a 43. Lo que se hizo fue refinanciar esa diferencia”.





Por esa razón desde Boedo están convencidos que no vulneraron el fair play financiero, porque -dicen- terminan pagando dentro de la misma temporada. “Existe una teoría de la imprevisión que otorga la potestad de rescindir un vínculo si se produce un cambio sustancial en la macroeconomía. San Lorenzo lo que hizo fue optar por renegociar esos contratos”, argumenta desde el Ciclón.



“Tenemos varios casos en conocimiento y nosotros actuamos cuando Superliga nos convoca. Tenemos plazos para decidir. Tenemos un fuerte deber de confidencialidad, pero todo lo que vimos está en el fallo”, dijo Mario Laporta, presidente del Tribunal, en la conferencia que no aportó mucho más que el propio fallo publicado el viernes pasado. Además, Laporta justificó la sanción: “El artículo 95 es clave en ese punto porque prevé las formas de pago”.



Laporta fue quien encabezó la conferencia. Había sido uno de los más señalados por un Tinelli indignado. El conductor de Showmatch se despachó el domingo con una serie de tuits demostrando que el presidente del Tribunal y alguno de sus miembros son hinchas de Boca y que habían publicado mensajes cargando a River y a San Lorenzo. También expuso algunos de sus vínculos con Cambiemos. De hecho, Laporta, un abogado penalista muy cercano a Daniel Angelici, fue propuesto como vocal del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación por el Presidente de Interbloque de Cambiemos, Federico Pinedo, en noviembre de 2018.



Ante esa cuestión, el apuntado respondió: “Me tiene sin cuidado, nosotros aplicamos un reglamento bastante claro, al margen de que cada uno puede tener simpatía con algún club. Es un reglamento taxativo, no da lugar a la interpretación”.



“En el fallo está explicado, el reglamento prevé una sanción de 3 puntos por cada incumplimiento y 6 por cada declaración jurada falseada. Nuestra interpretación es que tiene que aplicarse por período. Creíamos que la de seis ya incluía la de tres”, finalizó Laporta, que fue el único de los integrantes del Tribunal que tomó la palabra ante la prensa. Además, recibió amenazas en Twitter de algun usuario hincha de San Lorenzo. “Hola, Laporta. Tené cuidado por donde caminás”, le escribieron en la red social del pajarito azul.





Otro de los apuntados por Tinelli fue Daniel Artana, integrante del Tribunal, hincha de Boca que también expone su fanatismo en Twitter. Artana sí fue más directo contra el conductor de ShowMatch en una nota brindada a radio La Red. “Tinelli sabe que tiene responsabilidad, es un hombre de medios”, expresó culpándolo de los ataques virtuales recibidos tras el escrache del dirigente. “Soy hincha de Boca y no tiene nada que ver, en el Tribunal somos todos hinchas de varios clubes. Y respecto al fallo, hubo unanimidad”, concluyó.



San Lorenzo apelará y la historia continuará. ¿Podrá revertirla?