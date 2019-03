"Los argentinos vamos a confirmar que no queremos volver atrás" Martes, 26 de marzo de 2019 El Presidente dio el discurso inaugural en la cena de honor a Felipe VI y Letizia que se llevó a cabo en el CCK

Mauricio Macri abrió la cena de gala en el CCK que el gobierno argentino le ofreció a los reyes de España Felipe Vi y Letizia Ortiz con un discurso con un alto contenido político y electoral que desató el aplauso de los funcionarios presentes.



"Creo que en unos meses los argentinos vamos a despejar todas las dudas que hoy existen en el mundo alrededor de nuestro proceso electoral. Vamos a confirmar que hemos tomado un rumbo decidido y que estamos convencidos de lo que estamos haciendo y que no vamos a volver atrás", expresó el Presidente.



Y, previo al brindis, sentenció: "Hay que estar convencidos de que este camino requiere el esfuerzo del trabajo, pero nunca más volveremos a los atajos y a las soluciones mágicas".



Asimismo, anticipó que, de ganar Cambiemos las elecciones, se profundizará el vínculo con España: "Va a hacer que muchas más empresas vengan a trabajar en conjunto con nuestro talento argentino para desarrollar proyectos en beneficio de ambas comunidades".



Antes de esto, el jefe de Estado había remarcado que las relaciones durante el kirchnerismo no habían sido buenas: "Lamentablemente en el gobierno pasado tuvimos conflictos irracionales que por suerte no llegaron a quebrar esta relación que al final del día es inalterable porque el afecto es muy pero muy profundo".



"Lo bueno es que hoy España y Argentinas están más juntos que nunca. Estamos juntos en el mundo luchando por la paz, por el multilateralismo, el cambio climático y el crimen organizado. Tenemos agendas comunes", agregó.





En su mensaje durante la mañana en la Casa Rosada, Felipe VI brindó un fuerte respaldo al Gobierno: "Queremos apoyar a la Argentina como siempre hemos hecho en momentos difíciles. Somos muy conscientes de la situación por la que han atravesado y apoyamos los programas de reforma que están en marcha".



Esta es la primera visita de Estado de los reyes a la Argentina. El matrimonio real vino para abrir el VIII Congreso de la Lengua Española, que se llevará a cabo en Córdoba.



Este viaje de Felipe y Letizia a la Argentina es una devolución de la visita de Estado que realizó Macri a España en el 2017 y que, de alguna manera, marcó un nuevo impulso a la relación bilateral.



La agenda de mañana comenzará a las 9 con un desayuno de trabajo con empresarios argentinos y españoles en el Palacio San Martín. A las 10.30 el rey se trasladará a la sede de Telefónica, donde conocerá startups y presenciará una mesa redonda con emprendedores. Al mediodía mantendrá un encuentro en La Rural con una representación de la colectividad española y a las 18;30, en el hotel Four Seasons, los Reyes ofrecerán una recepción en honor al Presidente y la Primera Dama.