Vicuña habló de su contrato prenupcial con la China Suárez

Lunes, 25 de marzo de 2019

El protagonista de "Argentina, tierra de amor y venganza" se refirió al acuerdo que firmará junto a su pareja antes de casarse.





Benjamín Vicuña habló sobre el contrato prenupcial –aquel vínculo previo al matrimonio al cual acceden varias parejas para proteger sus bienes en caso de un eventual divorcio- que firmará próximamente con María Eugenia “China” Suárez, con quien está en pareja desde fines del 2015, post escándalo del motorhome, y tiene a una hija de un año, Magnolia.



En diálogo con un movilero de Infama (América), el actor chileno protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza se vio incómodo ante la situación de charlar sobre el asunto y no quiso ahondar en detalles al respecto.



“Yo de eso como que no me gusta dar muchos detalles, ya se sabe lo que se tiene que saber y el resto es amor”, declaró Benjamín para el programa conducido por Pia Shaw.



Tras una repregunta del cronista para que brinde más datos al respecto, Vicuña reiteró su consigna anterior: “Son detalles. No me parece para nada curioso, es algo que se hace”.