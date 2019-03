Nazarena Vélez recordó a Fabián Rodríguez

Lunes, 25 de marzo de 2019

La actriz le dedicó un sentido mensaje y expresó su profundo deseo al cumplirse un nuevo aniversario del suicidio.





Nazarena Vélez publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales dedicado a Fabián Rodríguez, su marido, quien se suicidó la noche del 24 de marzo de 2014.



Rodríguez fue encontrado muerto aquella fatídica noche en las oficinas de Jaz Producciones, la productora de contenidos que armó junto a su esposa, con la cual produjeron Los Grimaldi, entre otras apuestas. Tras el fallecimiento de Fabián, Nazarena la cerraría debido a una gran cantidad de deudas.



La actriz decidió compartir una foto de él junto a Thiago, el hijo que tuvieron en común, y escribió unas sentidas palabras. “A cinco años que decidiste partir, solo deseo tu paz eterna y que desde el cielo sigas abrazándolo así de fuerte”, redactó Nazarena en su cuenta de Instagram.



En el 2015, Vélez hablaría sobre lo que llevó a su marido a tomar tan drástica decisión. “Recibí el llamado de una persona que había desaparecido desde que murió Fabián, que estaba muy relacionado con él, y me dijo que necesita hablar conmigo, que había algo que no lo dejaba dormir. Me confirmó lo que Fabi me puso en el mail de despedida, que se había quitado la vida porque era lo mejor para mí y Thiago. Dio su vida por nosotros y yo siento que no era necesario. Si lo estafaron, yo lo hubiera bancado. Nos amaba tanto que hizo eso por nosotros, para que no nos pase nada", aseguró en ese momento en diálogo con revista Gente, mientras que en otra entrevista, afirmaría tener sospechas de que él haya sido amenazado por cuestiones financieras.



El año pasado, Nazarena publicó un emocionante comunicado en el cual le pidió perdón a su pareja por no haberlo podido ayudar a afrontar los problemas internos que estaba atravesando. "Mi ángel. Ojalá tu alma pueda perdonarme y flote en la paz que no pude darte, por todas mis carencias emocionales... No supe contenerte, no supe amarte como tu fragilidad lo requería. Soy torpe en el amor. Soy básica y hasta quizás, con un grado tan grande de egoísmo, que no vi tu sufrimiento y hoy pago con la eternidad de tu ausencia mi error", escribió la actriz en 2018.