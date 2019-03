El gobernador Valdés inauguró una moderna Comisaría en San Cayetano

Lunes, 25 de marzo de 2019

Apuntando a la modernización e infraestructura para garantizar mayor seguridad a la población, el mandatario realizó el corte de cintas del nuevo edificio. Así, el gobierno provincial dio respuestas a las demandas de los vecinos de la zona.





El gobernador Gustavo Valdés, procedió hoy al tradicional corte de cintas para dejar inaugurada la flamante y moderna comisaría en la localidad de San Cayetano, jurisdicción de Riachuelo.



El nuevo edificio responde a los ejes trazados por el Gobierno Provincial en materia de seguridad, que son los de modernización e infraestructura adecuada a los nuevos requerimientos de la sociedad civil.



Se encuentra ubicado en una esquina estratégica de la estructura urbana l (calles San Cayetano y San Mateo) y se compone ediliciamente por una recepción-guardia, una bedelía (administración), dormitorio para el personal de guardia, cocina-comedor, una celda con sanitario propio y colchón ignifugo y playón de estacionamiento para los vehículos oficiales.



Cabe acotar que las dimensiones del terreno permiten incorporar los futuros crecimientos edilicios sin complicaciones.



Según se informó, serán 24 los agentes de la Policía de Corrientes que cumplirán funciones en dichas dependencias.



El acto



El acto se inició con el saludo de las autoridades, ingresaron abanderados de las escuelas de la zona, tras lo cual se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, ejecutadas por la Banda de Música de la Policía de Corrientes.



Seguidamente fue el turno de la invocación religiosa y bendición de las instalaciones y se leyó la resolución de creación de la nueva Comisaría.



Uno de los momentos importantes se dio cuando el Jefe de la Policía de Corrientes, Comisario General Félix Barboza, puso en funciones al subcomisario Manuel Roberto Acevedo como máximo responsable de la Comisaría de San Cayetano, al igual que la entrega de carpeta de las obras que el gobernador Valdés puso en manos del flamante titular del establecimiento de seguridad.



En tanto, el recientemente designado Subsecretario de Seguridad, Manuel de los Santos García entregó un móvil policial destinado a la Comisaría.



Gobernador Valdés



Al hacer uso de la palabra el gobernador Gustavo Valdés, manifestó su “orgullo” de inaugurar la comisaría de San Cayetano -que anteriormente fue un destacamento- considerando que “este es un poblado de casi 1.000 habitantes en donde se necesita poner el ojo de la policía de la Provincia aquí”.



Además, el mandatario resaltó que en estos últimos años el gobierno fue incorporando “personal policial formado y capacitado”, y recordó que cuando fue ministro “la policía tenía 4.200 efectivos y hoy en día tiene 8.000”. De esta manera, la policía es la única fuerza que tuvo un aumento del 100% de su personal.



En este contexto, el jefe del Ejecutivo sostuvo que “no debemos de olvidar que estas son las reglas que debemos seguir para no perder la calidad de los efectivos, estamos disponiendo 24 efectivos para que se asienten en San Cayetano brindando seguridad”.



“Esta es una inversión que estamos haciendo de una comisaria en el orden de los 5 millones de pesos y permite que el personal la comodidad necesaria para atender las necesidades del pueblo”, recalcó Valdés.



Continuando con la línea de Seguridad Pública y Ciudadana, el gobernador acentuó que “el Ministerio de Seguridad vendrá seguidamente para atender todos los problemas que existan”, y en este marco se explayó sobre la problemática de las drogas considerándolas como “un flagelo que nos está carcomiendo a nuestra sociedad y que se de combatir con firmeza”.



Párrafo aparte tuvo Valdés para las inversiones que viene acompañando el gobierno provincial en pos del desarrollo de toda la zona.



En ese sentido, mencionó la reactivación y reconstrucción del ex Frigorífico Tomás Arias, que se harán realidad a través de inversiones chinas, con el firme objetivo de “generar trabajo de calidad para los habitantes de la zona”.



También puso de relieve la inversión de más de 1.200 millones de pesos en la construcción de la nueva Unidad Penal N° 1 en San Cayetano, que va a reemplazar a la ubicada en las inmediaciones del Puente General Belgrano, que además conlleva la “puesta en marcha de 300 puestos de trabajo”.



Valdés ratificó todo el apoyo hacia el Paseo de Compras, predio ferial que va a permitir a los productores ofrecer sus servicios en un lugar seguro y que “cambiará la fisonomía de la zona”.



Aseguró además más inversiones en escuelas, para apuntalar la educación pública y gratuita, en caminos y accesos para toda la localidad, remarcando además que sigue viento en popa la gran obra de la Autovía de ingreso a la Ciudad de Corrientes.



“Queremos crecimiento, trabajo y desarrollo para mejorar la calidad de vida de los correntinos”, culminó el gobernador.



Ministro López Desimoni



El ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, al momento de expresarse indicó en primer lugar que “es un grato momento el poder compartir la inauguración de la Comisaría de San Cayetano”.



Y recordó que el año pasado, los vecinos de la comunidad se reunieron por tres hechos que les generó preocupación. Por tal motivo, las autoridades concurrieron a la zona con el fin de dialogar con las personas para poder tomar medidas sobre el asunto y dar respuestas.



“Al transmitir al gobernador estos problemas me instruyó para que se pusiera en marcha la construcción de esta comisaria en San Cayetano”, resaltó López Desimoni, y agregó que “a los pocos días se puso manos a la obra y se comenzó la construcción de la comisaria”.



“Esta comisaria es un ejemplo de la articulación perfecta entre lo que pretendemos como Gobierno Provincial, que es la comunión entre ciudadanos y policías para concretar acciones en materia de prevención”, consideró la autoridad máxima del Ministerio de Seguridad.



Para cerrar, López Desimoni dijo que “tenemos la satisfacción de cumplir con uno de los objetivos fundamentales en Seguridad fijado por el gobernador” , añadiendo que la misma “está para la dedicación y profesionalismo que aquí ostenten”.



Comisario Barboza



Al expresar sus conceptos, el jefe de la Policía de Corrientes, Félix Barboza, aseguró que la nueva Comisaría va a “traer seguridad y tranquilidad a los vecinos” y será un lugar donde “podrán formular denuncias, efectuar trámites, exposiciones, oficios, constancias y certificaciones varias”.



Y remarcó que concretamente “implica un acercamiento de la policía hacia la comunidad”, poniendo luego énfasis en el que el patrullaje va a ser permanente, atendiendo los requerimientos de la gente en materia de seguridad.



Por último, Barboza agradeció el decidido apoyo incondicional y respaldo del gobernador Gustavo Valdés para con la fuerza.



Intendente Jetter



Por su parte, al dirigirse a los presentes, el jefe comunal de Riachuelo, Martín Jetter, agradeció al gobernador Valdés por esta esta gran obra para San Cayetano, manifestando que de esa manera se concretó un “ansiado anhelo de la comunidad”.



“Quiero resaltar la predisposición y la decisión del gobernador Gustavo Valdés y el trabajo del ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, que nos dieron respuestas ante nuestros pedidos de mayor seguridad”, puntualizó, dejando en claro que oportunamente gestionaron la donación del terreno ante el ICAA para construir la Comisaría y en “forma ejecutiva el gobierno provincial nos dio respuestas”.



Asimismo, el intendente no dudó en afirmar que “comunidad y fuerzas policiales vamos a trabajar para brindar seguridad, para que nuestros hijos caminen tranquilos por las calles y vuelvan sin inconvenientes a sus hogares”.



En el tramo final de sus palabras, Jetter dijo que “habrá un trabajo conjunto con la Policía, que se potenciará con inversiones en la instalación de cámaras de seguridad y equipamientos para un mejor servicio de seguridad”.



Presencias



Acompañaron al gobernador Gustavo Valdés en el acto, los ministros, de Seguridad, Juan José López Desimoni y secretario general de la Gobernación, Juan Carlos Alvarez, el intendente de Riachuelo; Martín Jetter; legisladores provinciales; la delegada Regional de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter; secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Provincial; concejales y secretarios del Municipio; autoridades de la Municipalidad de Riachuelo; el jefe de la Policía de Corrientes, Comisario General Félix Barboza, directores generales e integrantes del Estado; directores, jefes de los Departamentos de las Unidades Especiales; jefes de Comisarias del Área Capital; alumnos de establecimientos educativos; bomberos voluntarios y demás autoridades.