Docentes hospitalarios tendrán el beneficio de la gratuidad en el transporte

Lunes, 25 de marzo de 2019

La Municipalidad otorgará el beneficio que les permitirá abaratar costos de traslados a 22 maestros de la Escuela Nº 29 “Domiciliaria y Hospitalaria” que funciona en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II.



Los docentes asisten a niños enfermos, imposibilitados de asistir a clases, manteniendo la conexión con la escuela de origen.



Una plantilla de 22 maestros de la Escuela Nº 29 “Domiciliaria y Hospitalaria” que funciona en el Hospital Pediátrico “Juan Pablo II tendrán el beneficio de la gratuidad para acceder a los colectivos urbanos y así desempeñar sin contratiempos su noble tarea.



El objetivo es facilitar el desarrollo de la labor de estos docentes para que los niños que padecen una enfermedad que los imposibilita ir a clases, no pierdan la regularidad escolar, recibiendo apoyo escolar en el lugar de internación.



“Es el pequeño aporte que podemos realizar desde la Municipalidad ante la noble tarea que están realizando estos maestros, a través del beneficio SUBE que se les está otorgando, dándole la gratuidad del pasaje para que puedan cumplir sus funciones”, manifestó al respecto el secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Jorge Sladek.



El funcionario agregó que “es imposible no sensibilizarse por la tarea que realizan estos docentes, por lo que buscamos colaborar y agilizar el trámite de la movilidad, que puede ser tan engorroso para ellos, por lo que gestionamos este beneficio para que puedan asistir a los pacientes que se encuentran con problemas de salud en distintos puntos de la ciudad”.



En tanto que la directora interina de la Escuela “Hospitalaria y Domiciliaria”, Alba Fernández, contó: “Necesitamos movernos permanentemente de la escuela de origen al domicilio del alumno, y luego volver al Hospital para cumplir el horario, y entonces es mucho el dinero que nos demanda a los docentes movernos de un lado a otro”.



“Hicimos la nota y por suerte tuvimos una muy buena respuesta de los funcionarios municipales. Es un lujo que el doctor Lanari haya firmado el acuerdo para otorgarnos a los docentes domiciliarios la SUBE gratuita para que podamos movilizarnos de un lado a otro sin tener que hacer números para ver si nos alcanza o no el saldo de nuestra tarjeta”, indicó la directora.



Fernández contó que la Escuela que tiene por base el Pediátrico “es de atención hospitalaria y domiciliaria, como su nombre lo expresa, y se ocupa que el niño que está en estado de enfermedad no pierda su escolaridad, haciendo de nexo entre la escuela de origen y el niño”.



PRESENCIAS



Del acto participaron también el subsecretario de Relaciones Institucionales de la comuna, Julián Breard, la supervisora del Consejo General de Educación, Marcela Gómez Moral, y docentes pertenecientes a la Escuela Nº 29 “Hospitalaria y Domiciliaria”.