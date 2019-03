El Sub 17 se recuperó y le ganó a Colombia Lunes, 25 de marzo de 2019 La Selección Argentina de fútbol Sub 17 dirigida por Pablo Aimar recuperó la sonrisa en el Sudamericano de Perú al ganarle a Colombia por 2 a 1, en su segundo encuentro en el torneo.



El primer gol del combinado vernáculo lo hizo Ignacio Fernández de cabeza sobre el final del primer tiempo.





Exequiel Zeballos, a siete minutos del final del encuentro, estiró ventajas en una buena definición mano a mano tras un gran pase "tres dedos" de Palacios.





Colombia alcanzó a descontar a través de Johan Campaña, pero no le alcanzó.





En su primera presentación, el seleccionado había sufrido una dura derrota por tres a cero ante su par de Uruguay, en el partido desarrollado sobre el césped sintético de la Universidad Nacional de San Marcos.



La Argentina volverá a presentarse el martes próximo frente a su par de Paraguay a las 21.30.