Con el “cuento del tío” robaron 8 millones de pesos a una anciana

Lunes, 25 de marzo de 2019

El delito ocurrió en Paraná, Entre Ríos. La víctima tiene 85 años. Una persona simuló por teléfono ser su sobrina; también actuó un falso contador. Dijeron que debía cambiar los billetes porque saldrían de circulación. Hallaron a un sospechoso en nuestra capital.





Múltiples allanamientos se produjeron en los últimos días en las provincias de Entre Ríos, Chaco y Corrientes en relación al robo, de poco más 8 millones de pesos, sufrido por una anciana que cayó en la trampa del “cuento del tío”.



En la capital correntina atraparon al principal sospechoso, un hombre de 40 años, quien podría ser el malviviente que fingió ser el “contador” que retiró de la casa de la víctima los billetes de la cifra millonaria, para “cambiarlos” en un banco antes de que “salieran de circulación”.

La denuncia que derivó en una enorme investigación precisa lo siguiente: la sustracción de 260 mil pesos; 1700 euros y 184 mil dólares. Todo ello, al cambio actual de la moneda extranjera en moneda nacional, arroja el monto que ronda en 8 millones 75 mil pesos.

Tamaña cifra en efectivo estaba guardada en una casona de calle Diamante al 100 de la ciudad de Paraná, capital entrerriana, habitada por una mujer de 85 años, quien había quedado sola, puesto que la familia viajó de vacaciones.

La abuela, según la pesquisa, primero recibió el llamado de una mujer que decía ser su sobrina, justamente quien no estaba en la ciudad.

Esta persona “apuró” a la octogenaria a que abriera las puertas del domicilio, dejara entrar y entregara el dinero a un supuesto contador, quien iba urgente a la casa de ella a buscar la plata.

La excusa, debía llevar los billetes a una entidad bancaria para realizar el cambio por dinero “nuevo”, ya que eran viejos y saldrían de circulación en unas pocas horas. Así, palabras más o palabras menos, se consumó el engaño.

De acuerdo a información recabada por diario época, efectivos de la División de Delitos Económicos, de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, apuntó los cañones hacia Corrientes.

Con la colaboración de la División de Investigación de Delitos Complejos de la Policía correntina, allanaron el viernes último dos casas en nuestra capital.

En uno de los procedimientos apresaron a Miguel Angel J., a quien llegaron luego de un paciente trabajo que demandó cruce de datos. Fue en un domicilio del barrio Ayuda Mutua.

Además de la captura, secuestraron vestimentas, celulares y otros objetos a ser analizados en la causa. En principio, trascendió, habría evidencia firme en su contra.

El segundo allanamiento se produjo en una vivienda de calle Serrano, en el barrio Laguna Brava, Corrientes. Allí no hubo detenido alguno y tampoco secuestro de elementos. Pretendían dar con un sujeto no localizado.

Los movimientos policiales continuaron hasta Resistencia, capital chaqueña, donde en una de las dos casas allanadas encontraron una suma de dinero en pesos y dólares, aunque no llega a representar ni siquiera el 5 por ciento de lo sustraído.

Había, en igual inmueble, muchas alhajas de oro y otras con piedras de “rubí, diamante, topacio y citrino”, precisaron fuentes del caso a este medio. Investigan si su adquisición fue con el dinero timado.

Como saldo de los allanamientos encontraron también un automóvil Toyota Etios, con el cual habrían llevado adelante el golpe de característica fastuosa.

Serían dos o tres prófugos en esta causa.