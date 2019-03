Nutrida marcha hacia el ex Regimiento 9 para sostener la memoria Lunes, 25 de marzo de 2019 Familiares de víctimas de la última dictadura cívico militar participaron ayer de la movilización que se hizo en la ciudad para recordar el 24 de Marzo, acompañados por organizaciones de derechos humanos. Pidieron celeridad en causas judiciales.



Acompañados por organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, familiares de víctimas de la última dictadura cívico militar marcharon ayer hacia el ex Regimiento 9, en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Una columna de miles de personas se concentró frente al edificio donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención, para leer un documento mediante el cual se exigió celeridad en la condena de muchos de los responsables del terrorismo de Estado.

Como suele suceder cada 24 de Marzo, en Corrientes y en todo el país se realizaron diferentes movilizaciones para mantener en la memoria del pueblo las consecuencias que dejó la última dictadura cívico militar, que comenzó en 1976, hace 43 años. En un contexto económico cada vez más complejo, las diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos no dejaron escapar la oportunidad para reclamar al Gobierno nacional no sólo la modalidad de conducción del Estado en materia financiera, sino también cierta falta de celeridad en las causas judiciales que buscan juzgar a los responsables militares y civiles del Proceso de Reorganización Nacional.

Justamente, ese punto fue uno de los que se incluyó en el documento final elaborado por todas las entidades que participaron de la movilización de ayer, la cual logró convocar a miles de personas en una nutrida columna que se trasladó desde la plaza 25 de Mayo hasta el ex Regimiento 9 ubicado en la costanera, que albergó a uno de los (al menos) nueve centros clandestinos de detención que funcionaron en la ciudad. La marcha se detuvo en la Jefatura de Policía, la brigada de Investigación (Buenos Aires y Costanera) y el Instituto Pelletier; y en dichas oportunidades se puntualizó en criticar al “negacionismo” que pretende instalar “la teoría de los dos demonios”, además de señalar que “se intenta banalizar al terrorismo de Estado” a partir de la puesta en cuestionamiento del número de víctimas del Proceso; tal y como lo expresó Daniel Cian, hijo de Isabel “Lila” Soto y Héctor Cian, dos personas desaparecidas.

La movilización tuvo su punto cúlmine en el ingreso al ex Regimiento 9, donde representantes de las diferentes organizaciones participantes leyeron el comunicado en conjunto, reiterando la necesidad de avanzar con el enjuiciamiento a los responsables militares y civiles y mantener encendida la llama del recuerdo, esa que ilumina la consigna “Nunca Más”.