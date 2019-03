Una familia entera falleció al incendiarse su vivienda

Lunes, 25 de marzo de 2019

El hecho ocurrió esta madrugada en una vivienda ubicada en la Primera Sección, Colonia Cabral, de Saladas . El trágico siniestro dejó seis víctimas fatales; una mujer de 40 años y sus hijos de entre 4 y 13 años.







El hecho se habría iniciado alrededor de las 2 de esta madrugada, pero no se tienen precisiones del horario ni de las causas del siniestro.



El periodista, Raúl Cuevas relató las consecuencias del gravísimo incendio que dejó como saldo la muerte de una mujer y sus cinco hijos en el camino a la Colonia Cabral, Primera Sección de Saladas.



Uno de los detalles macabros relatados por el corresponsal surgió del relato del hermano de la madre, quien dijo que trató de rescatar a uno de sus sobrinos, pero no logró hacerlo, ya que las llamas consumieron la vivienda. El hombre sufrió una quemadura en una de sus manos,, por lo que debió ser atendido por personal médico.



Las víctimas son una mujer de 40 años, identificada en principio como Romina Brizuela y sus hijos de 4, 6, 8, 11 y 13 años. Un adolescente de 14 años se salvó ya que vivía con su abuela.



Otra de las imágenes tristes de la mañana se produjo con la llegada del padre de cuatro de los menores, quien quería ingresar a la vivienda con intenciones de rescatar a sus hijos, pero no le permitían ingresar a la casa.