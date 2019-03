Villa Mitre dio otra sorpresa y eliminó a Newell’s

Lunes, 25 de marzo de 2019

El equipo bahiense que compite en el Federal A se impuso por la mínima diferencia en un partido que tuvo un final bochornoso por culpa de los hinchas de la Lepra. El resumen.





En medio de su delicada situación deportiva, Newell´s sufrió hoy un nuevo revés al caer por 2 a 1 frente a Villa Mitre de Bahía Blanca, del Federal A, que lo eliminó de la Copa Argentina en los 32avos de final, en un partido que se suspendió en tiempo de descuento por los incidentes protagonizados por los hinchas de la Lepra.



Lo cierto es que dos bombazos de media distancia permitieron al conjunto bahiense adelantarse en el marcador en el primer tiempo en el estadio “15 de Abril”, por intermedio de Carlos Herrera y Leonardo López, a los 6 y 43 minutos.







La reacción de la Lepra llegó de entrada en el complemento por intermedio de Alexis Rodríguez, pero a los dirigidos por Héctor Bidoglio no les alcanzó para definir por penales, como mínimo.



Para colmo, cuando el árbitro Lucas Novelli Sanz dio cinco minutos de adición, la barrabrava de Newell´s intentó ingresar al campo de juego y se enfrentó con la Policía de Santa Fe, lo que promovió a la suspensión.





Lee también: Sol de Mayo bajó a Central, el último campeón

Con el triunfo, Villa Mitre se enfrentará en la próxima instancia a San Martín de San Juan, que había vencido por 1 a 0 a Villa Dálmine.



Los de Bahía Blanca, que pelean por ascender a la B Nacional, aprovecharon las desinteligencias defensivas de Newell´s al máximo.



Incluso, más allá del gol inicial de Herrera, pudieron haber convertido algún tanto más frente a Alan Aguerre, que tuvo mucho trabajo.



La búsqueda tuvo su premio sobre el cierre de la primera etapa, cuando un zapatazo tremendo de López, hizo delirar a la gran cantidad de hinchas que llegaron desde el Sur de la Provincia de Buenos Aires.



Lee también: Fue a ver a su hijo y falleció durante el partido

Para el segundo tiempo, Bidoglio apostó a todo o nada: dejó tres hombres en la última línea y apostó a dar vuelta la historia.



Y ya de entrada tuvo la primera chance realmente de peligro, con Maxi Rodríguez enganchando una volea que se fue por arriba del travesaño.



Y, a los 6 minutos, Cacciabue asistió a Alexis Rodríguez que le dio a la carrera y logró el descuento, aunque no le alcanzó a Newell´s, que no pasa por su mejor momento deportivo e institucional.