Las Maratones Barriales volvieron con todo

Lunes, 25 de marzo de 2019

La propuesta impulsada por la gestión de Eduardo Tassano inauguró una nueva etapa, que este año tendrá aún más presencia en los barrios de la ciudad.



En una hermosa jornada de sábado, con un clima que acompañó y con una gran convocatoria de vecinos de distintos sectores de la ciudad, las Maratones Barriales volvieron con todo. En el Doctor Montaña, el intendente Eduardo Tassano fue el encargado de inaugurar un nuevo ciclo, que crecerá en cantidad de jornadas y que continuará reflejando el fuerte compromiso de la gestión, de hacer de Corrientes una ciudad amigable y de eventos para todos.

“Es un programa itinerante con el que vamos a realizar una competencia por barrio hasta completar las diez. Hay mucha gente entusiasmada”, valoró Tassano, quien fue acompañado en la oportunidad por los secretarios de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano; y de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco; y el subsecretario de Deportes, Ramón Vallejos.

“El año pasado hicimos seis ediciones muy exitosas en diferentes barrios y este año nos propusimos un ambicioso programa de diez maratones, con el gran incentivo de la participación de la gente del barrio, más aquellos que participan corriendo en todas ediciones”, manifestó el intendente. “Ahora tuvimos más de 150 inscriptos y acá estamos, muy contentos por el inicio de este nuevo ciclo”, agregó.

“Hay mucha gente entusiasmada. Lo bueno es que estén los chicos y jóvenes del barrio, en este caso, del Doctor Montaña, que quieren participar”, aseveró el intendente, quien finalmente resaltó: “Vamos a continuar con este trabajo, que si bien lleva su tiempo, queremos que se recupere la importancia del nombre de Maratones Barriales para la ciudad”.



“EL RUNNING VA CRECIENDO Y ESTO AYUDA MUCHÍSIMO”

Julio Granado es un vecino del barrio San Gerónimo que se sumó a la jornada inaugural del ciclo 2019 de las Maratones Barriales, en el Doctor Montaña. “Para mí el running es una pasión, y particularmente, esta idea de llevar las maratones a los barrios para que se incremente la cantidad de competencias que hay en Corrientes es muy bueno, ya que hace unos pocos años, era muy poca la competencia en la ciudad, y teníamos que ir a Resistencia u otros lugares; y ahora, tenemos más posibilidades de practicar el deporte, no tanto para nosotros, que ya estamos grandes, sino para que se vaya haciendo costumbre en la juventud”, analizó.

En ese contexto, el señor observó la multiplicidad de franjas etarias que participan de la competencia. “Se ve gente de muchas generaciones. En definitiva, la idea es que el deporte cada vez vaya creciendo más, cosa que está sucediendo, y esto ayuda muchísimo”, celebró.

Finalmente, Julio transmitió un mensaje valorativo, simple y eficaz: “La gente tiene que comprender que no se trata de ganar. Se trata de entrenar, se trata de disfrutar y se trata de vivir todo esto: de encontrarse con amigos, de ir conociendo más gente en este lugar, donde hay mucha camaradería, y sobre todo también de ir atendiendo a la salud”, consideró. “A mi edad, por ejemplo, puedo correr aún sin ningún problema y realmente me causa mucho placer”, reconoció.



CONTINUIDAD DURANTE TODO EL AÑO

“Venimos lanzando un cronograma que se va a extender durante todo el año. Tendremos los primeros ganadores el 25 de mayo y, luego de las vacaciones de julio, arrancará la segunda etapa de las Maratones Barriales, para así disfrutar de este deporte que viene creciendo en el mundo y también, por supuesto, en la ciudad de Corrientes”, expresó el secretario de Turismo, Cultura y Deportes.

“Tenemos muchas expectativas, así que vamos a seguir apostando fuertemente a las Maratones, a seguir recorriendo los barrios de la ciudad y a seguir sumando vecinos a cada una de las jornadas”, sostuvo Lorenzo Brisco.