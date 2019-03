Lionel Messi no sigue con la gira: se vuelve a Barcelona Sábado, 23 de marzo de 2019 Como se esperaba, el rosarino no irá a Marruecos para el segundo amistoso del equipo de Scaloni. Pity Martínez también fue desafectado.



Era un secreto a voces, pero se confirmó minutos después de la derrota de la Selección Argentina ante Venezuela en Madrid: Lionel Messi se baja de la gira y volverá a Barcelona para continuar con la temporada del equipo de Ernesto Valverde. También fue desafectado Gonzalo Pity Martínez.



Según el parte médico que la Selección difundió en su cuenta de Twitter oficial, Messi sufrió una "reagudización de dolor pubiano bilateral" y por eso no seguirá la gira rumbo a Tanger, donde el equipo de Lionel Scaloni chocará con Marruevos, el martes. Pero estaba claro que el amistoso que se había organizado en Madrid era para que el rosarino no estuviera lejos de casa en su regreso a la Selección, tras ocho meses.



Es lógico, el mejor futbolista del mundo tiene una exigente agenda con el Barcelona: está puntero en la Liga de España, es finalista de la Copa del Rey y está en cuartos de final de la Champions League. La prioridad de Messi, en este momento del calendario, es cerrar con una sonrisa la temporada en Barcelona. Al menos el amistoso ante Venezuela le sirvió para conocer a Scaloni, quien llevará al equipo a la Copa América de Brasil que se jugará entre junio y julio.



Messi suele jugar el primer partido de las dobles fechas y ausentarse el segundo. Ya había pasado en el arranque del ciclo de Jorge Sampaoli, cuando actuó ante Brasil y no con Singapur. Y pasó también en la gira por Rusia, en noviembre de 2017, cuando fue titular contra la selección local en Moscú y desistió del duelo con Nigeria, en Krasnodar.



En tanto, Gonzalo Martínez sufrió "una lesión muscular de bíceps femoral izquierdo" y tampoco estará el martes ante Marruecos. El Pity quedó desafectado y regresará a Estados Unidos para iniciar su recuperación en Atlanta. Scaloni se quedó con 27 futbolistas y en Tanger será el turno de Paulo Dybala y de Matías Suárez.