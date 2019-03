Se divorciaron Victoria Vannucci y Matías Garfunkel

Viernes, 22 de marzo de 2019

La modelo y el empresario finalizaron su matrimonio tras 7 años. Los detalles.





Se separaron Victoria Vannucci y Matías Garfunkel tras siete años de matrimonio y haberse casado en dos oportunidades. Una en 2012, bajo las tradiciones del judaísmo -religión a la cual la modelo se convirtió- y otra en el 2014, en un registro civil. La fiesta de la boda fue un súper evento realizado en un campo del empresario, donde asistieron muchos famosos.



Ambos se encuentran viviendo en los Estados Unidos de América, y su divorcio se realizó bajo las leyes de éste país, y a pesar de finalizar su relación, continuarán viviendo allí debido a la escolaridad de Indiana y Napoleón, sus hijos.



La noticia la confirmó una integrante del círculo íntimo de la familia al medio Infobae, quien afirmó que ellos trataron de hacer lo mejor en el final de su relación por el bienestar de sus nenes.



El perfil mediático de la pareja ha sido bastante elevado, viviendo todos los lujos de la clase alta y siendo receptores de grandes polémicas, como por ejemplo el repudio por haber protagonizado fotos cazando animales en un safari africano. Tras éste episodio, Victoria sería declarada persona no grata en Ituzaingó.



Por su parte, Garfunkel es heredero de una de las familias más importantes del empresariado local. Nieto de Boris Garfunkel, fundador de BGH, fue la pata financiera y socio de Raúl Moneta, con quien compró en su momento la radio FM Rock & Pop. En febrero de 2018, elevaron a juicio oral una causa en su contra por contrabando, un asunto que casi lo arrastra hacia la quiebra.



Ex socio de Sergio Szpolski en el Grupo Veintirés, compuesto por varios medios (CN23, Tiempo Argentino y El Argentino; Rock & Pop, Vorterix, Splendid y Radio América) los mayores escándalos del empresario fueron sus vínculos con el gobierno kirchnerista a través de la pauta oficial, la dura crisis que atravesó el grupo, con cierre de emisoras y venta incluidos, y cuando se le incautó la lancha de Daniel Scioli, político cuya candidatura apoyó en el año 2015. Además de la nave del ex gobernador de Buenos Aires, también se le extrajo un traje de Batman de su propiedad.