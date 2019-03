Lammens se defiende y avisó que apelará

Sábado, 23 de marzo de 2019

El presidente de San Lorenzo cuestionó a la Superliga por el polémico castigo. Aseguró que hay otros clubes en la misma situación.



Este viernes, la Superliga sorprendió con una noticia que hizo ruido. San Lorenzo fue castigado por irregularidades en la presentación de la declaración jurada. Le descontaron seis puntos y no podrá incorporar futbolistas en el próximo mercado de pases.



Matías Lammens, presidente del Ciclón, salió a dar su versión de los hechos y aseguró que el club apelará el fallo.



“El fallo corresponde a una refinanciación que hicimos de algunos contratos en dólares. La devaluación que tuvo nuestro país el año pasado hizo que tengamos que refinanciar las firmas con algunos jugadores en pesos. Se pactó con ellos, se firmó una adenda a esos contratos y se cumplió. Quiero aclarar que todavía podamos apelar al fallo del Tribunal de Disciplina y que somos optimistas en la apelación. Se entiende que como no se pagó en la fecha que estaba acordada en el primer contrato por fuera de la adenda que después se hizo cuando se refinanció, nos cabría esta sanción”, comentó en diálogo con TNT Sports el máximo dirigente del club.







“Nosotros creemos que hay una situación excepcional que justifica nuestra conducta y que no hay motivo para una sanción porque no hay una ventaja deportiva. Son contratos que hicimos antes de que haya pasado lo que pasó con el dólar. Nosotros habíamos presentado estas adendas que teníamos con los jugadores y demás papeles pertinentes pero el fallo salió de todas formas. Esto que pasa en el país es algo que excede al fútbol y que hace que uno tenga que rever las obligaciones en dólares ya que uno no las puede afrontar con los ingresos en pesos”, había comentado anteriormente en radio La Red.



“Creo que hay que pactar algo entre todo el fútbol argentino y poner las reglas claras. También es cierto que uno para poner las reglas tiene que analizar el contexto, y si queremos emular a Europa con una moneda débil como el peso es difícil. Me consta que esto no solo le sucede a San Lorenzo sino a otros clubes argentinos“, cerró.