Argentina jugó mal en Madrid y perdió con Venezuela Viernes, 22 de marzo de 2019 Perdió la selección 1-3 en Madrid. Con el ingreso de Suárez algo mejoró el equipo, pero... poco y nada. Messi cumplió y no descolló.

Decepcionante lo de la selección argentina en el regreso de Lionel Messi, que no se vestía de celeste y blanco desde la eliminación con Francia, en los octavos de final del Mundial Rusia 2018.



El equipo de Lionel Scaloni enfrentó a Venezuela en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Y, jugando mal, perdió 3-1. Fue el segundo triunfo en la historia de Venezuela sobre Argentina.



El primer gol venezolano llegó por el gol de Rondón, a los 5 minutos del primer tiempo.



El segundo festejo cayó a los 44 del segundo tiempo por un derechazo infernal de Jhon Murillo, que durmió a la defensa argentina.





El descuento argentino llegó a los 12 del segundo tiempo. Messi abrió para Matías Suárez (que había ingresado en el segundo tiempo), que le puso un pase genial a Lautaro Martínez, quien definió de zurda.



El 3-1 de Venezuela llegó por Josef Martínez, a los 29 del segundo tiempo, de penal, tras una falta de Foyth al mismo jugador.



Argentina luego generó poco y nada y ni cerca estuvo del segundo gol. Messi hizo lo suyo, no descolló, pero mostró ser el más claro de un equipo desordenada.