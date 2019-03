La Superliga le descontará seis puntos a San Lorenzo

Viernes, 22 de marzo de 2019

Por irregularidades en la presentación de su declaración jurada, el Comité de Discplina penalizará al Ciclón, que tampoco podrá incorporar jugadores. El fallo completo.





San Lorenzo no vive su mejor presente futbolístico y en las últimas horas recibió otro mazazo con la decisión de la Superliga de quitarle seis puntos al finalizar el torneo por irregularidades en la presentación de su declaración jurada.



En el fallo unánime que dio a conocer el Comité de Disciplina de la Superliga, presidido por el Dr. Mario Laporta, se informa que San Lorenzo no pagaba en tiempo y forma los contratos de sus jugadores y que se intentó tergiversar la información presentada en la declaración jurada.



Además, el Ciclón tampoco podrá incorporar jugadores en el próximo mercado de pases. Un duro golpe para el club de Matías Lammens y Marcelo Tinelli.





El comunicado de la Superliga Argentina de Fútbol completa que la firma auditora EY (Ernst & Young) validó el procedimiento de revisión y remitió el informe del caso al Comité de Disciplina, quien terminó fallando contra San Lorenzo. El club tendrá el derecho de apelar esta resolución.



Como antecedente está el caso de Newell’s Old Boys, al que le habían descontado tres puntos por deudas con sus jugadores. Tras la apelación, la AFA resolvió devolverle dos unidades al club rosarino.