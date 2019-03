Suspenden las elecciones de La Rioja y peligra la reelección de Casas

Viernes, 22 de marzo de 2019

El tribunal electoral se anticipó a un fallo de la Corte que anularía la re re del riojano. Los comicios iban a ser el 12 de mayo.





El Tribunal Electoral de La Rioja suspendió las elecciones a gobernador previstas para el 12 de mayo, poco antes que la Corte Suprema fallara sobre el plebiscito que el 27 de enero habilitó al gobernador Sergio Casas a buscar un tercer mandato.



El máximo Tribunal se reunirá este viernes para definir sentencias y tendría definido anular la votación que le permitió a Casas competir por su reelección, pose a que entre 2011 y 2015 fue vice y luego ganó la gobernación. Los rumores por estas horas es que el gobernador ya le anunció a los suyos que no se presentará a las elecciones.



Los jueces riojanos resolvieron una presentación del Partido Frente del Pueblo, que solicitó la suspensión de las elecciones por "la situación de incertidumbre que impediría postular candidato al estamento de gobernador y vicegobernador".



Alegaron la necesidad de "salvaguardar la legalidad y regularidad del proceso electoral, de proteger el ejercicio del derecho constitucional al sufragio, de favorecer la expresión de la genuina voluntad del electorado, de evitar perjuicios mayores a los derechos de los electores y de los partidos políticos, y de aquellos que pretendiendo postularse para algún cargo electivo no pudieren hacerlo por no estar correctamente registrados, en definitiva, en salvaguarda del derecho de elegir y ser elegido".



El 27 de enero, votó el 44% del padrón fue a votar y solo el 25,48% avaló otro mandato de Casas. La enmienda no habría cumplido con ninguno de los requisitos previstos en la constitución local, como el que fija una mayoría de más del 35% de los votos de los electores inscriptos en el padrón para definir un triunfador.