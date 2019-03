Detuvieron al ex presidente de Brasil Michel Temer Viernes, 22 de marzo de 2019 Lo acusan de ser líder de una “organización criminal” que negociaba sobornos a cambio de contratos de obras en una usina nuclear.





El ex presidente de Brasil Michel Temer fue detenido este jueves en San Pablo en el marco de la causa Lava Jato, la mayor operación contra la corrupción en la historia del país. La medida fue ordenada por el juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, que también solicitó el arresto del exministro Wellington Moreira Franco, un importante colaborador del ex mandatario y su correligionario en el partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB).



Temer fue arrestado como presunto jefe de "una organización criminal" que negociaba sobornos a cambio de contratos de obras en la usina nuclear Angra 3, de Rio de Janeiro, informó la Fiscalía.



La operación, bautizada "Radiactividad", investiga "crímenes de corrupción, desvío de fondos y blanqueo de dinero debido a posibles pagos ilícitos" realizados por un empresario "para la organización criminal liderada por Michel Temer", precisó el Ministerio Público Federal en un comunicado de prensa.



La orden de arresto de Temer se dio en base a la delación de Lucio Funaro, un ex operador del MDB, realizada en 2017, en la que involucró a Temer en una red de pago de sobornos a políticos para favorecer a determinadas empresas.



La Fiscalía llegó a solicitar dos veces ante la Corte Suprema la apertura de juicios por corrupción contra Temer mientras era presidente, pero el Congreso se negó a autorizar los procedimientos, por lo que todas las causas en su contra dependían de la pérdida del fuero privilegiado con el fin de su mandato, que ocurrió el 1° de enero pasado, cuando asumió en su lugar el ultraderechista Jair Bolsonaro.



Los procesos contra el ex mandatario fueron remitidos a jueces de primera instancia una vez que perdió el fuero privilegiado, por lo que ya se esperaban medidas judiciales en su contra.



Temer se ha convertido en el segundo jefe de Estado en ser detenido en Brasil por casos vinculados al Java Jato ya que Lula da Silva (2003-2010) cumple desde abril del año pasado dos condenadas de 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero.



Temer fue detenido en la mañana de este jueves en su residencia, en San Pablo. De acuerdo con fuentes judiciales, sería trasladado a Río de Janeiro este mismo jueves para el examen de cuerpo de delito y para que rinda indagatoria ante el juez que ordenó su detención preventiva, es decir sin plazo para su liberación.





Lo más probable es que sea recluido en las celdas de la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Río de Janeiro, a donde son conducidos los detenidos por casos de la Lava Jato en esta ciudad.



La detención fue ordenada en el marco de una investigación abierta para verificar supuestas irregularidades en contratos firmados por empresas ya condenadas en el marco de la operación Lava Jato y Eletronuclear, la estatal que opera las plantas nucleares del país.



Según la denuncia, las empresas que se adjudicaron los contratos con Eletronuclear pagaron sobornos para favorecer a dirigentes del MDB, la formación liderada por Temer y cuyos dirigentes controlaron por muchos años todas las estatales del sector eléctrico del país.



Esos contratos sospechosos fueron firmados en 2016 cuando Temer ya presidía Brasil.



La denuncia fue hecha por el propietario de la empresa Engevix, José Antunes Sobrinho, que aceptó colaborar con la Justicia y delatar a sus cómplices en diferentes actos de corrupción a cambio de la reducción de sus condenas.





El empresario aseguró que pagó sobornos a pedido del coronel de la reserva Joao Baptista Filma Filho, un amigo muy cercano de Temer y cuya prisión también fue ordenada, para adjudicarse uno de los contratos en la construcción de la central nuclear Angra 3.



De acuerdo con Antunes Sobrinho, el pago de las comisiones ilegales para favorecer al MDB era de conocimiento tanto de Temer como de Moreira Franco, que fue secretario general de la Presidencia y secretario de Aviación Civil en el Gobierno de Temer, así como secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia en el gobierno de Rousseff.



Temer responde actualmente a diez procesos, cinco de los cuales estaban en manos de la Corte Suprema por el fuero privilegiado pero que ya comenzaron a ser analizados por jueces de primera instancia.



Temer, de 78 años, fue elegido vicepresidente de Brasil en 2011 como compañero de fórmula de Dilma Rousseff, y asumió la presidencia el 31 de agosto de 2016 tras la destitución de la dirigente del PT.



El caso Lava Jato es considerado la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil y ha cambiado profundamente al gigante sudamericano, hasta hace unos años una de las potencias emergentes globales.