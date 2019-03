Scaloni confirmó el equipo para enfrentar a Venezuela Viernes, 22 de marzo de 2019 El entrenador de la Selección argentina dio el once que saltará al campo de juego este viernes en Madrid. Además, le mandó un mensaje al lesionado Ángel Di María.



El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó el once inicial para el amistoso con Venezuela en Madrid con el retorno del capitán Lionel Messi, aunque evitó hablar del esquema, ya que puede jugar “de dos o tres formas diferentes”.



Scaloni oficializó que Franco Armani; Gonzalo Montiel, Gabriel Mercado, Juan Foyth, Lisandro Martínez; Giovanni Lo Celso, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Gonzalo Martínez.





“No tenemos un esquema definido, probamos dos o tres y estamos en condiciones de hacerlo con estos jugadores, al inicio puede ser de una manera y después ir cambiándolo como lo hemos hecho en otra oportunidad”, explicó en conferencia de prensa, en la previa del duelo ante Venezuela, previsto para este viernes a las 17:00 (hora argentina).



El entrenador lamentó la lesión de Ángel Di María quien “sabía que tenía que ganarse un lugar en la lista para la Copa América” de Brasil 2019, luego de su ausencia desde el Mundial de Rusia 2018. “Lo de Di María es mala suerte o como queramos llamarlo”, agregó.



“Cuando un jugador se lesiona nunca es bueno, tanto para el entrenador como para el grupo. No cambia mucho esta lesión para ver si está en la lista de la Copa, me hubiera gustado verlo y sabía él que tenía que ganarse un lugar”, aseguró.



Di María quedó descartado el miércoles para los dos partidos amistosos que el equipo nacional afrontará ante Venezuela, en Madrid, y el martes en la ciudad de Tánger ante el local Marruecos tras sufrir una lesión muscular.



Fideo tuvo una dolencia en el recto anterior izquierdo, que le impedirá jugar en los encuentros, por lo que se decidió dejarlo descartado.