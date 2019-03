El juez Ramos Padilla citó por tercera vez a indagatoria al fiscal Stornelli

Jueves, 21 de marzo de 2019

Fue convocado para mañana, viernes, en el juzgado de Dolores





El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó por tercera vez a indagatoria al fiscal Carlos Stornelli en el marco de la causa que tiene como detenido y principal imputado al falso abogado Marcelo D'Alessio.



Padilla convocó al fiscal del caso de los cuadernos para este viernes 22 de marzo, a las 11.



Stornelli ya había sido llamado a declarar el 7 y el 20 de marzo. En ambas oportunidades presentó escritos pidiendo la recusación del magistrado porque entiende que no es competente en el caso.



En la citación cursada hoy, el juez aseguró: "Cabe referir que las inmunidades para los magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación no han sido establecidas como mecanismos para eludir el accionar de la justicia en un proceso penal sino como garantía para evitar ser perturbados en el ejercicio de sus funciones".





Y agregó: "De allí que siendo esta la tercera convocatoria no se advierten razones válidas que lo autoricen a desoír el llamado a prestar declaración indagatoria".



"Ello mucho más si como ha ocurrido en la presente causa, en el marco de una resolución fundada se han indicado los argumentos de hecho y de derecho que dan cuenta de la existencia de la sospecha necesaria acerca de la posible comisión de delitos de acción pública por parte del nombrado que imponen esta convocatoria", completó.



D'Alessio está detenido y procesado acusado de extorsionar al empresario agropecuario Pedro Etchebest para no involucrarlo en el caso iniciado a raíz de las anotaciones del chofer Oscar Centeno. En las negociaciones, alegó una supuesta cercanía con Stornelli, quien negó categóricamente la acusación y denunció una operación política en su contra. Además, llevó el caso a la Justicia.



Desde que comenzó la investigación, se corroboró que D'Alessio es un mentiroso serial. Pese a que se presentaba como abogado y contador, Infobae comprobó en base a registros oficiales que no tiene ningún título de grado en la Argentina. Tampoco fue integrante de la Agencia Federal de Inteligencia, como declaró en una entrevista. Ni tenía vínculos con la oficina contra el narcotráfico de los Estados Unidos (DEA).



Además, Etchebest, el ejecutivo al que le pidieron USD 300 mil para no ser involucrado en la causa de corrupción, no figura en los cuadernos de Centeno ni fue señalado por otro imputado.



La semana pasada, ante la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, el juez aseguró que la presunta extorsión es una "ínfima" parte del caso, que abarca a una "red de espionaje judicial de magnitudes". Hoy volverá al Congreso para declarar ante la Comisión de Inteligencia.