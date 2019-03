Las tres nuevas funciones de WhatsApp que llegarán en la próxima actualización

Jueves, 21 de marzo de 2019

La actualización estará disponible para iPhone y Android







Así lo dio a conocer WABetainfo. El sitio web que filtra novedades publicó recientemente, que en las próximas semanas se podrá actualizar WhatsApp con las nuevas funciones: Modo oscuro, permiso para grupos y un navegador interno.



Una vez que se apliquen estos cambios a todos los usuarios que descargaron la aplicación, el uso cotidiano del popular servicio de mensajería cambiará drásticamente.





Modo oscuro





Las plataformas Twitter y YotuTube ya tenían esta función, pero ahora WhatsApp promete agregar la posibilidad de utilizar la plataforma con colores oscuros, el fin es reducir la tensión en los ojos, del usuario, durante el uso de la aplicación de mensajería por las noches o en sitios poco iluminados.



La función hace que se pueda fomentar el ahorro de batería del celular y se aproveche en un lugar con menos luz.





Permisos para grupos



El usuario debería de tener el control de su aplicación y por eso WhatsApp busca que el consumidor tome sus propias decisiones. Uno de estos beneficios es la posibilidad de negarse a entrar a un chat grupal.



Esta opción permite que cada persona acepte el grupo al que desean ingresar, además de aceptarlo o rechazarlo. También se podrá decidir si quieren ser invitados a grupos por cualquier usuario, solo los contactos registrados en el teléfono o no ser incluido.



No solo se va a poder limitar a las personas que quieran agregar a una persona a un chat grupal, sino que cada uno podrá aceptar o descartar las invitaciones. Las invitaciones tienen un lapso de 72 horas para que expiren.





Navegador interno



La última función que se descubrió en la versión beta de WhatsApp es un navegador propio de la aplicación. Se podrá acceder a enlaces de páginas web recibidos en los chats sin salir de la plataforma.



WhatsApp señaló que si un usuario desea el buscador de la plataforma no se va a tener acceso al historial de búsqueda y no accedería ni por parte de Facebook, ni de la aplicación.



WhatssApp Messenger es una aplicación de mensajería gratis disponible para Android y otros teléfonos inteligentes. Se pueden enviar y recibir mensajes, fotos, videos, documentos, mensajes de voz, realizar y recibir llamadas.



No tiene costo, aunque depende del operador de telefonía móvil quien puede aplicar cargos por el uso de datos móviles.



La app es tan popular que aglomera más de 1.000 millones de descargas en Play Store.