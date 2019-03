Racing y Defensa jugarán en simultáneo la penúltima fecha de la Superliga

Jueves, 21 de marzo de 2019

El equipo de visitará a Tigre y el de Beccacece recibirá a Unión el domingo 31 de marzo a las 18.10. Si la Academia gana en Victoria será campeón.





La definición del campeonato tiene puntos suspensivos por la fecha FIFA. Y aunque no habrá actividad de la Superliga este fin de semana, a excepción del pendiente Colón-San Lorenzo, ya se está programando la 24ª jornada. Restaba definir el horario de los partidos de Racing y Defensa y Justicia, los clubes que pelean el título.





Y quedó resuelto, nomás. La Superliga decidió que la Academia y el Halcón jueguen al mismo tiempo, más allá de que reglamentariamente está previsto para la última fecha. Hay una realidad: si Racing le gana a Tigre en Victoria, será campeón, independientemente del resultado de Defensa y Justicia ante Unión. Por eso los dos partidos se disputarán el domingo 31 de marzo a las 18.10, tal cual comunicó la estructura profesional.



Juan Manuel Lugones, titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), le dijo a Clarín que no habrá problemas con el operativo de seguridad en los puntos opuestos de la Provincia de Buenos Aires. No obstante, el Ministerio de Seguridad prefiere que sea más temprano. ¿Habrá algún cambio por este motivo?



El resto de la fecha

Viernes 29: Newell's-Huracán (19 horas) y Boca-Banfield (21.10).



Sábado 30: San Lorenzo-Gimnasia (13.15), Godoy Cruz-Patronato (15.30), Independiente-Vélez (17.45) y Talleres-River (20).



Domingo 31: Atlético Tucumán-Aldosivi (11), Argentinos-Rosario Central (13.15) y Lanús-Belgrano (13.15).



Lunes 1° de abril: Estudiantes-San Martín de Tucumán (19) y Colón-San Martín de San Juan (21.10).