Unión ganó en su debut internacional e irá con buena ventaja a Ecuador

Jueves, 21 de marzo de 2019

El conjunto de Leonardo Madelón derrotó 2 a 0 a Independiente del Valle con goles de Mazzola y Lotti. Fragapane y Zabala fallaron desde los 12 pasos. La revancha será el 17 de abril.





En la primera incursión internacional de su historia, Unión le ganó 2 a 0 a Independiente del Valle de Ecuador. Pero la historia del encuentro estuvo marcada por los desperdicios: dos penales errados para el local.



El debut internacional era un acontecimiento en sí mismo. Un hecho histórico que nadie se quería perder, pero que también llevaba un condimento natural: cierta carga, una mezcla de ansiedad y nerviosismo que hacía todo más tenso. Y eso inevitablemente se trasladó en cierto modo a los protagonistas. Solo por unos minutos.



Unión explota un concepto de jugar en segmentos de tiempo con distintas intensidades. Comienza en modo furia hasta herir al rival. Y una vez que lo lastima, espera que la herida se abra para profundizar y ejecutar definitivamente.



La estrategia la siguió al pie de la letra. Presionó y atacó al rival. Estresó los laterales, pero también se encontró con la precisión de Independiente del Valle y eso dificultó las cosas porque no la podía recuperar en terreno del rival, algo que había hecho en el primer segmento de tiempo. Es decir: los primeros 25 minutos.





En ese lapso, abrió el marcador. Nicolás Mazzola picó habilitado a 30 metros del arco (los defensores habían tirado el achique, pero Antonhy Landazuri quedó enganchado) y definió muy bien ante Hamilton Piedra.



Conseguida la ventaja, Unión plasmó la estrategia: bajó un cambio. Cedió terreno para contraatacar. Pero la derrota parcial no hizo desesperar al equipo ecuatoriano. La tenencia prolija y la movilidad de los mediocampistas incomodó a más de uno en Unión.





Sin embargo, sobre el cierre de la primera parte Franco Fragapane cambió de ritmo sobre su sector. A menudo lastima cuando lo hace. Esta vez lo consiguió y encontró una falta dentro del área, pero él mismo falló el penal. La inmejorable posibilidad desperdiciada aplacó un poco el vértigo con el que el local cerraba el primer tiempo.



Ya en el complemento, el equipo de Madelón fue con todo a intentar ampliar la ventaja. Ahogó a Independiente del Valle, que no pudo salir de su propio campo hasta pasados los 25 minutos, cuando algunas piezas clave de Unión empezaron a sentir algo de desgaste.





Mientras tanto, Independiente del Valle consiguió algo de oxígeno con los ingresos de Cabeza y Mera. Aunque cuando intentaba generar en ofensiva, el equipo visitante chocaba contra Yeimar Gómez, impasable en toda la noche.



Cuando se iba el partido -y no se disfrutaba del todo el triunfo por la mínima diferencia-, un penal de Piedra sobre Cuadra hizo pensar que había un poco más de aire. Pero Zabala la tiró por encima del travesaño.



Las ilusiones parecían acabadas y entonces apareció Lotti para materializar una diferencia que deja mejor parado al conjunto santafesino para la revancha que se disputará el 17 de abril en Sangolquí.