Ángel Di María se lesionó y quedó afuera de la gira

Miércoles, 20 de marzo de 2019

El jugador del PSG tiene una dolencia muscular que le impedirá estar presente en los partidos contra Venezuela y Marruecos.



La alegría y el entusiasmo que la Selección mostró en sus trabajos de miércoles, en Madrid, quedó opacada un rato después con una mala noticia. Angel Di María sufrió una lesión muscular en el recto de su pierna izquierda y no podrá ser de la partida en ninguno de los dos amistosos de la gira. El viernes será el primero de ellos, en el Wanda Metropolitano, frente a Venezuela.



El mediocampista del Paris Saint Germain se lesionó este miércoles, según el parte que publicó la cuenta oficial de la Selección en las redes sociales, y quedará desafectado del plantel. Se estima que no habrá reemplazante y Scaloni seguirá trabajando con los otros 29 futbolistas que tiene a disposición.





Antes, el Fideo había sido parte de una práctica muy distendida, con mucha diversión y poca formalidad. Así trabajó el equipo en Valdebebas, campo de entrenamiento del Real Madrid, de cara al choque con la Vinotinto.



En la tarde madrileña el seleccionador diagramó una serie de ejercicios físicos y luego trabajos recreativos con todo el plantel menos los arqueros. Armó un par de rondas de futbolistas, con tres de ellos en el medio intentando evitar los 20 pases de sus compañeros y juegos con pelota informales para la diversión de los jugadores.



Más tarde, el DT decidió parar un equipo en un ejercicio específico y puso un 3-5-2, diferente al 4-4-2 que se espera que utilice contra Venezuela. Allí eligió rotar al arquero y poner en cancha a Gabriel Mercado, Germán Pezzella, Lisandro Martínez; Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Di María y Nicolás Tagliafico; Lionel Messi y Lautaro Martínez.



Di María, probablemente ya afectado por la dolencia muscular, fue reemplazado después de unos minutos por el Pity Martínez. También tuvo unos minutos Domingo Blanco, jugador del sorprendente Defensa y Justicia. Todo fue muy informal, especialmente cuando comenzaron los innumerables cambios.





Seguramente Scaloni parará este jueves al equipo que jugará en el primer amistoso, con el dibujo y los once elegidos. Luego, a las 19.30 hora local (15.30 de Argentina) dará una conferencia de prensa en el Wanda Metropolitano y confirmará la formación. Un rato antes hablará Rafael Dudamel, entrenador de Venezuela.