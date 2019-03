Ultimátum de la FIFA al Cardiff por el pase de Emiliano Sala Miércoles, 20 de marzo de 2019 Le dio hasta el 3 de abril al club galés para darle una respuesta a la entidad francesa, que no recibió el dinero de la transferencia por el malogrado goleador argentino.



La carrera de Emiliano Sala se interrumpió en el momento más especial de su carrera. Acababa de ser transferido al Cardiff City en una cifra récord para el club galés e iba a jugar en la Premier League, una de las ligas más importantes del mundo, tras un arranque difícil -marcado por el desarraigo- en Francia.





Sin embargo, no pudo cumplir aquel sueño porque la avioneta que lo llevaba a Gales se precipitó al mar en el Canal de la Mancha. Fue encontrado tras semanas de una angustiosa búsqueda. Y luego comenzó un litigio legal entre el Nantes, su último club, y el Cardiff City, donde no llegó a debutar.



Los 17 millones de euros nunca llegaron a las arcas del Nantes, que aguardó hasta que se venciera el plazo de la primera cuota (acordada en 6 millones de euros) para recurrir a la FIFA. Incluso antes de tomar esa determinación, su departamento legal envió dos cartas documento a Gran Bretaña, de las que no obtuvo respuestas. Casi un mes después, y según confirmó el diario francés L'Equipe, la Federación Internacional le dio un ultimátum al Cardiff City.



"Por carta, fechada el 15 de marzo, la FIFA confirmó que había registrado la solicitud presentada por el FC Nantes y declaró que había otorgado al club de Cardiff hasta el 3 de abril para responder", informó L'Equipe. El mensaje se le entregó a los abogados del club francés, Jerome Marsaudon y Louis-Marie Absil.



Las posturas legales de los clubes son notoriamente distintas. Nantes se basa en la legislación francesa. Para ellos, el Certificado Internacional de Transferencia (CIT) fue recibido el lunes 21 de enero, antes de la caída del avión, y eso marca el fin de la relación contractual de Emiliano Sala con el club.



Cardiff, por su parte, quiere determinar las circunstancias de la tragedia antes de pagar el monto adeudado al FC Nantes, algo que recién se conocería a fin de año. Incluso el club galés podría verse obligado, si la FIFA se inclina a favor del equipo francés, a pagar multas adicionales además de la transferencia de 17 millones de euros, como así también ser sancionado con quita de puntos en la Premier League, donde lucha por no descender.