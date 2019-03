Valdés anuncio multimillonaria inversión en obras hídricas y asfalto para Goya

Miércoles, 20 de marzo de 2019

La segunda ciudad de la provincia accederá a los trabajos con fondos del Fonplata, a través del programa de emergencia por efectos de El Niño. Hay más de una docena de barrios beneficiados. El gobernador destacó el apoyo de Nación y declaró que estas iniciativas tienen como objetivo “mejorar la calidad de vida de los correntinos”.





El gobernador Gustavo Valdés, junto al intendente Ignacio Osella, encabezó esta mañana en el Salón Verde el acto de presentación de obras pluviales que se ejecutarán en Goya con una inversión de más de 300 millones de pesos y que beneficiará en esta etapa a barrios de la zona sureste, sudoeste y sur de la ciudad, entre los que se cuentan San Ramón, Sarmiento, Esperanza, Alberdi, Villa Vital, Independencia, Resurrección, Pando, Itatí y los de las avenidas del Trabajo y Díaz Colodrero.



Las obras a licitarse para fines de abril de este año, por un monto de $ 308.285.57,40, se encuentran en el marco del proyecto ejecutivo de pluviales secundarios y terciarios desarrollado por la provincia de Corrientes a través de la Subunidad Ejecutora Provincial, dependiente del Ministerio de Hacienda de la Provincia, con la participación de la Municipalidad de Goya.



Las mismas se ejecutarán gracias a la aprobación de un crédito del Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata), organismo financiero multilateral conformado por los estados de la subregión sudamericana: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.



La presentación de las obras se exhibieron a través de un power point y las explicaciones técnicas estuvieron a cargo de los ingenieros Gustavo Gabiassi (Prodego) y Claudio Feletti (SUEP).



Se trata de un Plan de Obras de proyectos ejecutivos sobre los cuales la Municipalidad de Goya venía trabajando hace seis meses, desde que inició su gestión el Jefe comunal, Ignacio Osella.



Gustavo Valdés



El gobernador destacó y agradeció el apoyo de Nación por “estas obras centrales para el desarrollo de Corrientes”. “Ellos tienen que solventar lo que no pueden las provincias y municipios, y de un tiempo a esta parte comenzaron a invertir en los correntinos”, agregó haciendo referencia a los años de destrato por parte de la gestión anterior.



Declaró que los recursos se abocaron a “mejorar la calidad de vida de la gente”, en desmedro de obras más “populistas”. “Con este dinero podíamos arreglar todas las plazas de Goya, pero en cada lluvia tendríamos problemas”, argumentó el mandatario.



Valdés también anunció la pavimentación de 90 cuadras en la localidad goyana y la llegada de maquinaria para Vialidad Urbana proveniente del Gobierno Nacional.



“Tenemos muchísimo por trabajar en Corrientes, necesitamos creer que es posible el desarrollo y la mejora en infraestructura. Por eso trabajemos juntos, Provincia y municipios, para que estemos cada día mejor”, finalizó el gobernador.



Ignacio Osella



“Son obras anheladas por la comunidad goyana que surgen de una planificación añeja, incluso proyectadas en mi anterior gestión”, manifestó el jefe comunal, Ignacio Osella, para luego explicar que esta etapa tiene una inversión de 308 millones de pesos y son “fundamentales para mejorar la calidad de vida de los goyanos”.



Al proseguir con sus conceptos, Osella precisó que los trabajos abarcarán a varias cuencas de la ciudad, las que una vez realizadas que contarán con estos pluviales que va a mejorar “sustancialmente el sistema de drenaje del agua y permitir que no se inunde la ciudad cuando las precipitaciones son intensas, como aconteciera con el fenómeno del Niño”.



Asimismo, explicó que las obras se podrán hacer realidad a través de un crédito otorgado por Fonplata, al que accedió la provincia y que fuera oportunamente autorizado por la legislatura de Corrientes.



Recordemos que el intendente Osella presentó el año pasado su plan de obras 2018-2021 al Gobierno provincial, tras la firma del acuerdo entre la Provincia y los Municipios, para el financiamiento de obras y las gestiones ante Nación y el organismo crediticio multilateral llegaron a buen término, para avanzar en una primera etapa, en este caso con trabajos para mejorar el sistema pluvial de la ciudad.



Presencias



Acompañaron a Valdés y Osella en el acto, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; los ministros de Obras Públicas, Claudio Polich; de Producción, Jorge Vara; de secretaría general de la Gobernación, Juan Carlos Alvarez; de Seguridad, Juan José López Desimoni; de Desarrollo Social, Federico Mouliá; de Salud, Ricardo Cardozo; de Industria, Raúl Schiavi; de Educación, Susana Benítez; de Justicia, Jorge Quintana; de Turismo, Cristian Piris; secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, interventores de entes autárquicos, legisladores provinciales y autoridades de la comuna de Goya.



TAMBIÉN SE REFIRIÓ AL SALARIO, OBRAS Y LA VISITA DE MARCOS PEÑA



Valdés anuncio que Macri y Abdo suscriben hoy el Convenio para habilitar el cruce por Ayolas



Tras el acto de presentación de los desagües pluviales para la ciudad de Goya y el anuncio de multimillonaria inversión para la localidad en diferentes acciones, el gobernador Gustavo Valdés mantuvo contacto con los medios de comunicación presentes en el salón Verde, con quienes abordó un amplio temario, oportunidad en que anunció que prácticamente en simultaneo con su presencia en Ayolas ciudad paraguaya fronteriza con Ituzaingó, el presidente de la Nación Argentina y su par del Paraguay concretarán la firma del acta para habilitar la comunicación vial por la ruta existente sobre la represa Yacyreta-Apipe.



“Es muy importante para la comunidad de Goya que podamos concretar esta nueva etapa de los desagües pluviales, dado que hace a la calidad de vida de las familias, por si no se inundan protegemos sus bienes, sus ahorros, sus viviendas, ahora la inversión será de 300 millones de pesos, que sumado a los 80 que requirió la primer etapa, constituyen un importante aporte del que podemos disponer gracias al gobierno nacional, por supuesto también gracias al trabajo de la municipalidad, al de los equipos técnicos del Gobierno y a que nos manejamos con corrección en el desarrollo de la obra pública”, expresaba el doctor Gustavo Valdés, en la oportunidad.



Agregando al respecto, “además vamos a invertir fuertemente en materia de infraestructura vial, como ya lo hemos hechos en Educación, Salud, entre otras áreas, que hace a mejorar la calidad de vida de los habitantes”.



Ayolas-Ituzaingó



Respecto de su visita de hoy por la tarde a la ciudad de Ayolas del Paraguay vecina con Ituzaingó, el mandatario informó que en la fecha en Buenos Aires, el presidente Mauricio Macri y su par del Paraguay Mario Abdo, suscribirán el acta para habilitar el transito vial por la ruta existente sobre la represa, “esto se concretará hoy , y nosotros en una réplica de los que hemos hecho en Ituzaingó hace un par de meses, vamos a estar apoyando a las autoridades de Ayolas, de Misiones del Paraguay y de la zona, respecto de esta demanda, que es muy importante y que estamos convencidos, va a generar una gran transformación y progreso tanto del lado del Paraguay como de la Argentina”.



Salarios



El Gobernador ratificó que, respecto de la política salarial, la posición del Gobierno es: “generar las condiciones para que el empleado público defienda sus ingresos en este proceso que vive el país, y tal como el afirmado el ministro de Hacienda, vamos a seguir muy de cerca la situación económica y cuando sea necesario vamos habilitar una rectificación del esquema de ingresos del sector laboral”.



Industria Forestal-500 Hectáreas para Corrientes



En tanto el jefe del gobierno provincial expresó respecto del área Foresta: “el lunes estuvimos en otro encuentro de la Mesa Forestal, y tras el mismo, hemos logrado que el estado Nacional transfiera la propiedad a la Provincia de 500 hectáreas a la Provincia que pertenecían a la antigua empresa FIPLASTO, situada en la zona de Ituzaingó, que van a servir para el proyecto del Puerto y otros emprendimientos que tienen que con la Industria Forestal y el transporte fluvial de la producción de la Provincia. Estamos muy conformes, tenemos mucho trabajo por delante y respecto y necesitamos que se aprueben los proyectos que se encuentran en la Legislatura que van a servir para mejorar las posibilidades de inversiones en materia foresto-industria”.



Seguridad



Osvaldo de los Santos García nuevo Subsecretario



Valdés confirmó que el hasta la fecha titular del Servicio Penitenciario, Osvaldo de los Santos García, asumía a las 13,00 como nuevo subsecretario de Seguridad, agradeció al saliente Guillermo Weyler, e indicó que la ciudadanía tiene un reclamo respecto de la seguridad, y que el Gobierno quiere profundizar la modernización, la vinculación con la comunidad, agilizar la prestación del servicio y darle agilidad al mismo”.



Consultado respecto de un altercado durante su visita a la sede 911 Emergencia Policial, él rechazó totalmente ese término, consignando no hubo ningún altercado, como gobernador dispuse cambios en la constitución del área y el reemplazo del jefe y oficiales que se desempeñaban en el lugar, porque el Gobierno requiere otra actitud y otra impronta en la prestación de ese servicio”.



Marcos Peña en Corrientes



El gobernador finalmente confirmó la visita del Jefe de Gabinete para la semana que viene, consignando: “la semana venidera va a estar en Corrientes el Jefe de Gabinete, en los próximos días con el doctor Carlos Vignolo vamos a dar a conocer la agenda y el itinerario que va a cumplir en esa oportunidad”.