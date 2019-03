Convocan a los posibles dueños de celulares robados

Miércoles, 20 de marzo de 2019

La Policía solicita a la población y posibles damnificados que verifiquen las características y detalles de cada equipo de comunicación y en caso de ser de su propiedad acercarse con la debida documentación hasta la Dirección de Delitos Complejos de la Policía de Corrientes, cita en calle Salta N°430







Efectivos policiales de la Dirección de Delitos Complejos, con la colaboración de otras áreas y dependencias policiales del área capital, luego de diversos y arduos trabajos investigativos en relación a hechos delictivos -venta ilegal de teléfonos y otros delitos-; en distintos procedimientos y mediante un trabajo mancomunado, lograron secuestrar gran cantidad de equipos telefónicos y iPad, todos de dudosa procedencia y que hasta el momento no se ha podido determinar y/o ubicar a los legítimos propietarios.





Los procedimientos, lo vienen llevando adelante los mencionados efectivos de dicha dirección juntamente con otros organismos policiales, con el objetivo principal de desbaratar la circulación y venta ilegal de teléfonos celulares y/o dispositivos tecnológicos, logrando el secuestro de más de 70 aparatos telefónicos –de diferentes marcas y modelos-; y 2 iPad.



Es por ello, que independientemente de la labor que realiza la Policía, se solicita a la población y posibles damnificados que verifiquen las características y detalles de cada equipos de comunicaciones y en caso de ser de su propiedad acercarse con la debida documentación hasta la Dirección de Delitos Complejos de la Policía de Corrientes, cita en calle Salta N°430 de esta ciudad, lugar donde se encuentran los aparatos telefónicos.



Se adjunta nómina del detalle con marca, modelos y características



1) marca iPhone, modelo no visible, que en la parte frontal es de color negro, y la pantalla se encuentra rota (quebrada) y en la parte posterior de posee un calcomanía con motivo de “un león en diversos colores” IMEI N°355373086309053.-



2) marca iPhone, modelo no visible, carcasa frontal y posterior color blanca IMEI N°359402080643005



3) marca iPhone carcasa frontal color blanca y posterior color gris, IMEI N° 352980094255541



4) marca iPhone Modelo no visible, carcasa color blanca y en la parte frontal y gris en la parte trasera IMEI N° 353009092797665;



5) marca iPhone modelo A1784 carcasa color negra, pantalla parcialmente quebrada, IMEI N° 353814085737994;



6) marca iPhone Modelo A1524, IMEI N° 352052075654173 carcasa frontal color negra y posterior color gris;



7) marca iPhone modelo A1661 carcasa frontal y trasera color negra; Sin porta SIM



8) marca iPhone modelo A1688 carcasa frontal color negra y posterior color gris IMEI N° 355397083269499;



9) marca iPhone modelo A1660 carcasa frontal color blanca y posterior color gris IMEI N° 355312085705615, TARJETA SIM PERSONAL S.A N° 89543420718954058741;



10) marca iPhone modelo A1663 carcasa frontal color blanca y posterior color champagne; Sin Porta SIM



11) marca iPhone modelo A1688 carcasa frontal color blanca y posterior color gris; IMEI N° 355694072554786, TARJETA MOVISTAR SIM N° VISIBLE 954791082711



12) marca iPhone Modelo A1533, carcasa de color gris IMEI N°013971001127841,



13) marca iPhone Modelo A1429, carcaza de color azul plomo IMEI N°013404009133298;



14) marca iPhone modelo A1688 carcasa frontal color negro y posterior color rosado; IMEI N° 355697078293143



15) marca iPhone Modelo A1662, carcasa de color blanco IMEI N°355436074977403.



16) marca iPhone carcaza frontal y trasera de color negra modelo A1660; IMEI N° 355833084256432



17) marca iPhone Modelo 1586 carcaza frontal blanca y trasera color champagne IMEI N°356982067084920;



18) marca SAMSUNG carcasa frontal color champagne y trasera color negra, modelo SMJ701M, IMEI N°352825092264427 con su correspondiente batería;



19) marca SAMSUNG carcasa frontal y posterior color blanca, modelo GTS6810L, IMEI N°(no legible) sin su correspondiente batería;



20) marca SAMSUNG carcasa frontal y posterior color gris, modelo SMG532M, IMEI N°354522/09/333452/7 con su correspondiente batería;



21) marca SAMSUNG carcasa frontal y posterior color blanca, modelo SMG360M, IMEI N°359463063701012 con su correspondiente batería;



22) marca SAMSUNG carcasa frontal y posterior color blanco, modelo GT56790LIMEI N°(no legible) sin su correspondiente batería;



23) marca SAMSUNG carcasa frontal y posterior color dorado, modelo SMG532M, IMEI N°354749/08/109187/2 con su correspondiente batería;



24) marca SAMSUNG carcasa frontal y posterior color dorado con pantalla rota (quebrada), modelo SM-G532M, IMEI N°354749/08/085237/3 con su correspondiente batería;



25) marca SAMSUNG carcasa frontal y posterior color negra, modelo GT-S5301L, IMEI N°351814068089104 con su correspondiente batería;



26) marca SAMSUNG carcasa frontal y posterior color negra, modelo SMG532M, IMEI N°352940/09/556335/0 con su correspondiente batería;



27) marca SAMSUNG carcasa frontal y posterior color negra, modelo GT-S756OM, IMEI N°358008/05/074711/3 con su correspondiente batería;



28) marca SAMSUNG carcasa frontal y posterior color negra, modelo SMJ600G con batería integrada; IMEI N° 35922509135037101, SIM PERSONAL N°89543420117783852046



29) marca MICROSOFT carcasa frontal y posterior color negra con pantalla rota (quebrada); IMEI N°351849073276045



30) marca iPhone carcasa frontal color blanca y posterior color gris, modelo A1660-E3085A con pantalla rota (quebrada) Imei N° 355828085057490;



31) marca iPhone carcasa frontal color blanca y posterior color champagne, modelo A1549 IMEI N°359304062333805 con pantalla quebrada;



32) marca iPhone carcasa frontal color blanca y posterior color gris, modelo A1549, IMEI N°354404066289477;



33) marca iPhone carcasa frontal color blanca y posterior color gris, modelo E2946A-A1633, Imei N°353262074291138,



34) teléfono celular marca SAMSUNG modelo SM-J510MN IMEI N°359459/07/215893/9 con su respectiva batería, carcasa de color dorado, con funda protectora color blanca con motivo de mariposas, y



35) un teléfono celular marca MOTOROLA modelo XT1922-4 carcasa color negra, IMEI N° 354114909097527408, SIM N° 89543420117796528898 de la empresa Personal.



36) un teléfono celular marca iPhone modelo A1507 carcasa delantera de color negra y trasera de color amarilla, IMEI N°358545053129690



37) un iPad modelo A1454 color azul oscuro; SERIE N° DV6KV09PF19D



38) (01) un iPad modelo A1489 color blanco y parte posterior plateado con estuche de color rojo; SERIE N°F4LLP4HVFCM8



39) marca iPhone modelo 1688 carcasa delantera negra y posterior gris, IMEI N° 355397083134552



40) marca iPhone modelo A1549 carcasa delantera negra y posterior gris; IMEI N°354410062952620



41) marca Iphone modelo A1522 carcasa delantera negra y posterior gris, IMEI N°354453060255653



42) marca Iphone modelo A1457 carcasa delantera negra y posterior gris, IMEI N°352048062596278



43) marca Iphone modelo A1778 carcasa delantera y posterior color negro, IMEI N°355315081941208



44) marca Iphone modelo A1549 carcasa delantera negra y posterior gris con pantalla rota, IMEI N°3569890636116951



45) marca Iphone modelo A1778 carcasa delantera blanca y posterior champagne con pantalla rota, IMEI N°359152079549966



46) marca Iphone modelo A1533 carcasa delantera negra y posterior gris, IMEI N°013887001687370



47) marca Iphone modelo A1549 carcasa delantera negra y posterior champagne con pantalla rota, IMEI N°358370060526527



48) marca Iphone modelo A1457 carcasa delantera blanca y posterior gris, IMEI N°359137072677963



49) marca Iphone modelo A1662 carcasa delantera negra y posterior gris, IMEI N°355434076325366



50) marca Iphone modelo A1549 carcasa delantera blanca y posterior dorado, IMEI N°356986062376942



51) marca Iphone modelo A1586 carcasa delantera blanca y posterior plateada, IMEI N°358363068728708



52) marca Iphone modelo A1688 carcasa delantera negra y posterior gris, 353266073974099



53) marca Iphone modelo A1428 carcasa delantera blanca y posterior gris, IMEI N° 013330002935605



54) marca Iphone modelo A1688 carcasa delantera negra y posterior gris, IMEI N°358571073631531; SIM N°954351554134830 empresa Claro



55) marca Iphone modelo A1778 carcasa delantera blanca y posterior color salmón, IMEI N° 353805088058396



56) marca Iphone modelo A1661 carcasa delantera negra y posterior color salmón, IMEI N°353818088320492



57) marca Iphone modelo A1522 carcasa delantera blanco y posterior color salmón, IMEI N°354385064948463



58) marca Iphone modelo A1533 carcasa delantera negra y posterior gris, IMEI N°013886009757284



59) marca Iphone modelo A1660 carcasa delantera blanca y posterior color salmón, IMEI N° 355312085796373



60) marca Iphone modelo A1533 carcasa delantera negra y posterior gris, IMEI N°013789004954619



61) marca Iphone modelo A1688 carcasa delantera blanco y posterior gris, IMEI N°353271078399623



62) marca Iphone modelo A1784 carcasa delantera y posterior color negro con pantalla rota, IMEI N°353813088397285



63) marca Iphone modelo A1661 carcasa delantera y posterior negra con pantalla rota, IMEI N° visible



64) marca Iphone modelo A1524 carcasa delantera negra y posterior gris, IMEI N°359245062870504



65) marca Iphone modelo A1660 carcasa delantera blanca y posterior roja, IMEI N° 355830082936890



66) marca Iphone modelo X carcasa delantera negra y posterior blanco; IMEI N° 357277095379395



67) marca SAMSUNG modelo SM-G935FD, IMEI N°358982075095288-IMEI N°358982075095286 carcasa de color dorado.



68) marca XIAOMI modelo M1804C3CG carcasa de color negra; IMEI N° 863819045368064, IMEI N° 863819045368072



69) marca SAMSUNG modelo SM-G950F IMEI N°358666080990498 carcasa delantera negra y posterior plateada;



70) marca SAMSUNG modelo SM-G935F, IMEI N°353556081076626 carcasa de color negro.



71) marca SAMSUNG modelo SM-G935F, IMEI N°(no visible) pantalla rota, carcasa de color dorado.



72) marca MOTOROLA modelo XT1772 IMEI N° 356481080424387 carcasa de color dorado con protector color salmón; IMEI N°353906032232085



73) marca SAMSUNG modelo SM-G610M IMEI N°353464085539907- IMEI N°353464085539904 carcasa delantera de color blanca y posterior color salmón;



74) marca SAMSUNG modelo SM-J710MN, IMEI N°359592073781448 carcasa de color negra;



75) marca LG modelo D722 AR carcasa de color negra con pantalla rota; IMEI N°357428061477933



76) marca MOTOROLA modelo XT1710 carcasa frontal de color negra y posterior color gris con protector transparente; IMEI N°355658080851112



77) marca SAMSUNG modelo GTS5301L, IMEI N°351614064496477 carcasas de color blanco;



78) marca SAMSUNG modelo G610M, IMEI N°353463086667899 carcasa frontal de color blanca posterior de color salmón con pantalla rota;