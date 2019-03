Centurión, a las trompadas en un partido de futsal

El jugador de Racing estuvo involucrado en un nuevo escándalo. Se peleó en “un picado” con el arquero rival que le tiró una patada desde atrás.



Un nuevo escándalo en la vida de Ricardo Centurión volvió a copar la escena. El futbolista de Racing, marginado del plantel profesional por indisciplina, terminó a las trompadas en un partido de futsal al cual habría asistido sin autorización de su club.



De acuerdo a las imágenes que se viralizaron en las últimas horas, se observa que Centurión reacciona violentamente tras una patada que recibió del arquero rival. El partido amistoso tuvo lugar en el club Deportivo Belgrano de Sarandí.



El conflictivo jugador de Racing se entrena con la Reserva luego de que el entrenador Eduardo Coudet lo separara del plantel de Primera División. Centurión, además, se encuentra en litigio con la institución, a la que intimó para que lo dejen entrenar con el equipo de primera.



“Hay algo en mi cabeza que no debe funcionar bien. Si vos me decís ‘si vos lo reconocés, ¿por qué lo hacés?’. Voy y lo hago sin saber. Muchas veces me ha pasado que me levanto y me pregunto qué soy, qué quiero”, había reconocido Centurión en una entrevista con TyC Sports. En la misma, Ricky se mostró arrepentido por su pelea con Coudet.



Por estas horas, Racing no emitió ningún comunicado al respecto, pero el caso Centurión en el club que está a punto de consagrarse campeón de la Superliga está más que terminado. Sólo resta saber cuál será su próximo destino.