Las Kamikazes se llevaron el oro en beach handball en una definición apasionante Martes, 19 de marzo de 2019 En una final con un cierre por shoot out emocionante, las Kamikazes se consagraron campeonas en los Juegos Sudamericanos de Playa de Rosario 2019.

El seleccionado argentino -que tiene en su plantel a cinco de las campeonas olímpicas de Buenos Aires 2018- sorprendió a Brasil, el gran favorito del torneo y un rival al que nunca habían vencido en la categoría mayores, y se quedó con la medalla dorada -la primera de su historia en estos Juegos- tras imponerse por 2 a 1 (15-14, 13-16 y 7-6).





Bajo un cielo encapotado y alentado por el público que desafío el frío y el viento al margen del río Paraná, Argentina -sin Fiorella Colimberto, que se perdió la final por una lesión en el hombro derecho que sufrió en las semis ante Venezuela- se llevó con autoridad el primer set. Brasil arrancó mejor el segundo y sacó una gran ventaja de 6-0. Y aunque las locales reaccionaron y achicaron la distancia, no les alcanzó y cedieron el segundo parcial. Así, la lucha por la dorada se definió en los shoot out cargados de emoción.





Las Kamikazes fueron más efectivas y llegaron al último penal con una ventaja de 7-6 en el marcador. Caterina Benedetti, la encargada de cerrar la serie para el equipo nacional, tenía que anotar con giro de 360° -que vale doble- para sellar la victoria. Pero a la jugadora argentina le cobraron pasos, le anularon el gol y el triunfo le quedó servido en bandeja de plata a Brasil.







Sin embargo, la arena le jugó una mala pasada al tres veces campeón mundial. Porque tras el tiro con poca fuerza de la brasileña por arriba de la arquera argentina, la pelota se frenó a centímetros de la línea de gol. Y se desató la fiesta celeste y blanca en Rosario.



Fue el cuarto podio para el seleccionado argentino en los Juegos Sudamericanos. En la primera edición, en Uruguay 2009, ganaron el bronce. Y en Manta 2011 y Vargas 2014, sumaron platas.



Más temprano, los chicos del seleccionado masculino se quedaron con el quinto puesto tras vencer por 2 a 0 (26-12 y 19-18) a Ecuador.