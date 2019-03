La encontraron descuartizada, su pareja está prófugo

Martes, 19 de marzo de 2019

A partir de la queja de los vecinos por el olor putrefacto, la policía ingresó a una casa en el asentamiento y encontró los restos de Liliana González, de 37 años.





El cuerpo de una mujer fue encontrado descuartizado y esparcido este domingo en una casa ubicada en la manzana 110 de la calle 13 del barrio San Martín, de la Villa 31. Se trataba de Liliana González, de 37 y paraguaya, quien vivía en el lugar con su pareja. El hombre, Waldo Servian Riquelme, quedó imputado aunque aún no fue detenido.



Los vecinos comentaron que el olor putrefacto era insoportable. La policía de la Ciudad informó que encontró una cabeza cortada en el living y restos humanos en la terraza tras romper la puerta para ingresar en la vivienda.



Los peritos de la Policía dela Ciudad determinaron que en la escena del crimen no se encontraban dos cadáveres, como supusieron en un principio, sino que se trataba de González. Riquelme fue visto por última vez el sábado último por la tarde y por el momento no pudo ser localizado por la policía.



El fiscal en lo Criminal y Correccional 14, Andrés Madrea, ordenó su captura y prohibición de salida del país. Algunos de sus familiares dijeron que no sabían nada de ellos desde el sábado a las 17, por lo que ante este panorama, la policía decidió irrumpir al domicilio luego de tener el permiso judicial.