Descubrió a su novia en la cama con un amigo y terminó asesinado de una puñalada

Martes, 19 de marzo de 2019

Hugo Pereira y Sandro F. (33) eran amigos. Pero esa relación explotó cuando se enamoraron de la misma mujer, Cintia F. (28). El domingo a la mañana, Hugo los encontró juntos en la cama, intentó agredir a la joven y el otro hombre lo enfrentó.





Todo ocurrió en la ciudad de Andresito, provincia de Misiones, en la frontera con Brasil. La víctima trabajaba allí como chofer de camiones que transportan yerba mate. El caso, que es investigado por el juez de Instrucción de Puerto Iguazú, Martín Brites, genera sin embargo muchas dudas entre los familiares de Pereira, quienes sostienen que se trató de un homicidio planificado.



Por causas que todavía se desconocen, cerca de las 6 el joven decidió ir hasta el domicilio de su novia, con quien mantenía un vínculo desde hacía más de dos años. Apenas se aproximó a la vivienda notó que se hallaba estacionado el Ford Fiesta de su amigo.



Entonces, Pereira irrumpió en el dormitorio -la casa estaba cerrada sin llave- y sorprendió a su novia en la cama junto a Sandro. De acuerdo al testimonio de este último, la víctima habría intentado atacar a Cintia con un cuchillo que tomó de la cocina.



Sandro se interpuso y, en medio de un forcejeo, le clavó el puñal en el corazón. La lesión no fue profunda, pero causó una profusa hemorragia. El amigo de la víctima no demoró en auxiliar a Hugo: lo cargó en su coche y lo llevó de urgencia al hospital del pueblo, donde finalmente se produjo la muerte.



El médico policial dejó constancia que la mujer presentaba una contusión en uno de sus brazos, mientras que el homicida no tenía lesiones. La víctima, además de la puñalada, había sufrido un raspón en un brazo. El juez Brites ordenó que tanto la joven como su amante quedaran detenidos e imputados del delito de homicidio.