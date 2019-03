Gobierno anunció suba anual del 35% para administración central Martes, 19 de marzo de 2019 El ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, comunicó en conferencia de prensa la política salarial resuelta para este año, que contiene medidas de alcance general y particular. Con ellas se destinarán unos $5.500 millones a la masa salarial.



El Gobierno provincial comunicó ayer al mediodía la política salarial anual que implementará para todo el año, y que en total significará una recomposición del 35% de bolsillo, pagadera en cuatro tramos a partir del presente mes. “Estamos conformes, pero tenemos que seguir trabajando”, expresó el ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Marcelo Rivas Piasentini, tras formalizar el anuncio.

A través de una conferencia de prensa desarrollada en el Salón de Acuerdos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, su titular Rivas Piasentini dio a conocer las medidas de recomposición salarial año 2019 para los distintos sectores de la administración pública provincial. En ese sentido, destacó en primer término que el gobernador Gustavo Valdés tomó la decisión de avanzar en un incremento de la “inversión salarial de 5.500 millones de pesos para este año”, manteniendo los “conceptos de previsibilidad y sustentabilidad en cuanto a política salarial”.

Asimismo, aclaró que en caso de mejoras en los ingresos de recursos de coparticipación, fundamentalmente provenientes de Nación, queda abierta la posibilidad de incrementar algún tramo de los salarios.

“El gobernador (Gustavo) Valdés tiene una mirada muy proactiva respecto a la inversión salarial y el propio Presupuesto provincial de 2019 menciona que en caso de existir excedentes de coparticipación sean volcados el término de año como mínimo un 50% en mejoras salariales”, especificó el Ministro.

En virtud de ello, expresó que “vamos a dejar abierta la puerta y en el segundo semestre se va a analizar, de acuerdo a los fondos o recursos nacionales que recibamos, la posibilidad de volcar a los salarios” y acotó que “no estamos ajemos a la situación difícil del país en materia inflacionaria y por ello se implementan estas políticas salariales para el ejercicio 2019”.

Consultado por la prensa, el Ministro comentó que “no tenemos un porcentaje único” de incremento, porque tenemos sectores diferentes, los impactos son visibles, tratamos de que todos reciban unos $1.500 a $1.600 de corrección de bolsillo ya para el mes de marzo, a los que se le agregan $1.500 adicionales con el tema de los dos plus. Uno de $500 de carácter no remunerativo que pasó a remunerativo y que se abonó la semana anterior”, y agregó que “el plus de $4.500 pasaría a $5.500 en marzo y se pagará esta semana”, sostuvo.





“Siempre hablamos del cargo testigo desde el punto de vista técnico, que es el cargo inicial de cada uno de los sectores, recibirán una corrección de unos tres mil pesos de bolsillo ya con el mes de marzo y eso se irá acumulando con los otros tres tramos”, aseguró.



Así, el fun­cio­na­rio pro­vin­cial alu­dió a los me­ses de ju­lio, sep­tiem­bre y no­viem­bre, en los cua­les “cre­e­mos que la co­rrec­ción se­ría in­te­re­san­te en to­dos los sec­to­res, que ron­da­rá con plus en el or­den del 35%”, ase­gu­ró.



Los im­pac­tos, se­gún ex­pli­có Ri­vas Pia­sen­ti­ni, se­rán “un po­co más o un po­co me­nos de­pen­dien­do del sec­tor” y re­mar­có que “por eso es pre­fe­ri­ble no ha­blar de por­cen­ta­jes, por­que mu­chas ve­ces es­to sue­le ser dis­tor­si­vo se­gún el es­ca­la­fón que es­te­mos tra­ba­jan­do”.

Sin em­bar­go, in­di­có que “lo que in­ten­ta­mos ha­cer con es­ta po­lí­ti­ca es sos­te­ner el sa­la­rio re­al en el mar­co in­fla­cio­na­rio que vi­ve el pa­ís” y que “por eso se in­ver­ti­rán unos $5.500 mi­llo­nes de pe­sos ini­cial­men­te, una ci­fra muy su­pe­rior a la vol­ca­da en años an­te­rio­res, pe­ro tam­bién en­ten­de­mos que ten­drá un efec­to di­na­mi­za­dor de la eco­no­mía lo­cal, por lo tan­to es­ta­mos con­ven­ci­dos de que la re­cu­pe­ra­ción sa­la­rial es una de las sa­li­das a la cri­sis ge­ne­ral en la que vi­vi­mos”, agre­gó.



En igual sen­ti­do, re­la­tó que “el Go­ber­na­dor fue con­tes­te a que las co­rrec­cio­nes sa­la­ria­les en el se­gun­do se­mes­tre se pue­dan acor­tar los tra­mos o ge­ne­rar al­gún ti­po de co­rrec­ción en ca­sos ex­tra­or­di­na­rios”, y re­por­tó que en el Po­der Eje­cu­ti­vo “es­ta­mos con­for­mes pe­ro te­ne­mos que se­guir tra­ba­jan­do por­que la cues­tión sa­la­rial no se ago­ta en un anun­cio. Es­to se tra­ba­ja to­do el año, tam­bién con el sec­tor sin­di­cal, y es­ta­mos avan­zan­do en es­te sen­ti­do”, ase­gu­ró.

Con res­pec­to a ju­bi­la­dos, el res­pon­sa­ble de la car­te­ra eco­nó­mi­ca pro­vin­cial ma­ni­fes­tó que “se ha­rá un gi­ro sig­ni­fi­ca­ti­vo por­que las co­rrec­cio­nes re­mu­ne­ra­ti­vas se abo­nan ha­bi­tual­men­te al mes si­guien­te de anun­cia­das las me­di­das, pe­ro en es­te ca­so el im­pac­to se­rá en el mis­mo mes” y aña­dió que pa­ra es­to en el IPS (Ins­ti­tu­to de Pre­vi­sión So­cial) “no so­la­men­te es­tán ha­cien­do un es­fuer­zo fi­nan­cie­ro, si­no tam­bién el pro­ce­di­mien­to de li­qui­da­ción que de­man­da va­rias ho­ras de tra­ba­jo por­que las co­rrec­cio­nes son com­ple­jas y la di­ver­si­dad del pro­ce­di­mien­to de li­qui­da­ción tam­bién ha­ce que se ne­ce­si­te una aten­ción es­pe­cial”.

En tan­to que en ma­te­ria de pa­si­vos mu­ni­ci­pa­les, Ri­vas Pia­sen­ti­ni con­si­de­ró que “ve­rán el tras­la­do pe­ro de­pen­de de las co­mu­nas”.

Al res­pec­to, tam­bién ex­pli­có que “al­gu­nos con­cep­tos abo­na el Es­ta­do pro­vin­cial que in­de­pen­dien­te­men­te re­ci­ben tam­bién los mu­ni­ci­pa­les”.

Por es­te mo­ti­vo “en mu­chos ca­sos los mu­ni­ci­pa­les per­ci­ben sa­la­rios igua­les o su­pe­rio­res que los pro­vin­cia­les por­que exis­ten con­cep­tos pro­vin­cia­les que los mu­ni­ci­pios no abo­nan, o con­cep­tos que pa­gan los mu­ni­ci­pios con ca­rác­ter no re­mu­ne­ra­ti­vos que ge­ne­ran mu­chas ve­ces un atra­so en el mu­ni­ci­pal”, con­clu­yó el mi­nis­tro de Ha­cien­da y Fi­nan­zas.