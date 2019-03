Del Potro bajó tres puestos y puede quedar fuera del top ten

Martes, 19 de marzo de 2019

El argentino, que tampoco jugará el Masters 1000 de Miami se ubica en el octavo lugar. Thiem subió al cuarto escalón tras su coronación en Indian Wells.





La lesión en la rodilla derecha que alejó del circuito a Juan Martín Del Potro le trae también dolores de cabeza en el ranking de la ATP. Es que este lunes el tandilense amaneció tres puestos abajo: descendió del quinto al octavo escalón de la clasificación y quedó al borde de caerse del top ten.



Afectado por el problema en la rótula -se la fracturó el 11 de octubre pasado en Shanghai- y con apenas tres partidos en lo que va de la temporada -sólo se presentó en Delray Beach-, el tandilense no pudo defender sus buenas actuaciones de principios del año pasado, cuando fue campeón en Acapulco e Indian Wells y semifinalista en Miami.



Delpo ve ahora amenazado su octavo lugar por el estadounidense John Isner y por el ascendente griego Stefanos Tsitsipas, noveno y décimo del ranking mundial.



Este domingo se supo que no será parte tampoco del Masters 1000 de Miami. "Lamentablemente no podré jugar el Miami Open este año por mi lesión de rodilla. Espero verles el próximo año", fue la escueta comunicación de Del Potro a través de su cuenta de Twitter. Su ausencia en la Florida se traducirá en una pérdida de 360 puntos lo que profundizará su caída en el ranking.



¿Cuándo volverá Del Potro? Sin filtraciones en su entorno más cercano, lo único que se percibe es que quiere evitar sí o sí el quirófano, más allá de las recomendaciones médicas.



Una cirugía lo alejaría entre cuatro y seis meses del circuito. Sería un nuevo parate significativo luego de las sucesivas operaciones en las muñecas que interrumpieron su notable carrera. Es por eso que el crédito de Tandil se inclinó por una terapia regenerativa que acelera el curado de la zona lesionada, pero que por el momento no le resulta para calmar los dolores.



El que trepó en la clasificación fue el austriaco Dominic Thiem, que subió cuatro posiciones y se colocó cuarto, su mejor clasificación, tras derrotar en la final del Masters 1000 de Indian Wells al suizo Roger Federer, a quien superó en la lista y que ahora ocupa la quinta plaza.



Sigue intocable el podio, encabezado por Novak Djokovic, eliminado sorpresivamente en la tercera ronda del torneo californiano, seguido por Rafael Nadal, que se lesionó la rodilla en cuartos y no pudo disputar las semifinales ante Federer, y Alexander Zverev, que también cayó en en la antesala de los octavos de final.





El ranking del 18 de marzo

1. Novak Djokovic (SRB) 10.990 pts



2. Rafael Nadal (ESP) 8.725



3. Alexander Zverev (ALE) 6.630



4. Dominic Thiem (AUT) 4.755 (+4)



5. Roger Federer (SUI) 4.600 (-1)



6. Kei Nishikori (JPN) 4.235 (+1)



7. Kevin Anderson (RSA) 4.115 (-1)



8. Juan Martín Del Potro (ARG) 3.585 (-3)



9. John Isner (EE.UU) 3.485



10. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.160



11. Marin Cilic (CRO) 3.095



12. Karen Khachanov (RUS) 2.845 (+1)



13. Borna Coric (CRO) 2.345 (-1)



14. Milos Raonic (CAN) 2.275



15. Daniil Medvedev (RUS) 2.230



16. Marco Cecchinato (ITA) 2.021



17. Fabio Fognini (ITA) 1.885



18. Gaël Monfils (FRA) 1.875 (+1)



19. Nikoloz Basilashvili (GEO) 1.865 (-1)



20. David Goffin (BEL) 1.685 (+1)



Los otros argentinos

24. Diego Schwartzman (ARG) 1.520 (+2)



32. Guido Pella (ARG) 1.240 (+2)



62. Leonardo Mayer (ARG) 830 (-6)



66. Juan Ignacio Londero (ARG) 804 (-2)



80. Guido Andreozzi (ARG) 686 (+8)



83. Federico Delbonis (ARG) 676 (-3)