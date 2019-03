César Luis Menotti: “Tengo pensado reunirme con Gallardo”

Martes, 19 de marzo de 2019

El director de Selecciones Nacionales habló sobre la actualidad de la albiceleste y confirmó que tiene en mente al actual técnico de River.



César Luis Menotti siempre es más que una palabra autorizada para opinar de la Selección Argentina. El ex entrenador campeón del mundo y actual director de Selecciones Nacionales destacó en una entrevista con Fox Sports las virtudes de Marcelo Gallardo a la hora de formar grupos y su "espíritu competitivo para encarar cada temporada".





"Tengo pensado reunirme con Gallardo", afirmó respecto del actual entrenador de River a quien ve con muy buenos ojos. Luego de muchas idas y vueltas desde la salida de Jorge Sampaoli, en la AFA comienzan a pensar en el futuro más alla de lo que haga Lionel Scaloni en la próxima Copa América.



Para el ex técnico campeón en el Mundial '78, la principal cualidad del Muñeco es que "sabe rearmar el equipo en cada temporada, cuando en el fútbol argentino te sacan los jugadores cada seis meses".





Otro que recibió elogios de Menotti fue el técnico de Racing, Eduardo Coudet. "Armó un equipo de la nada", destacó, al tiempo que dijo que el Chacho y Sebastián Beccacece "son técnicos que llevan a cabo propuestas futbolísticas de mucha jerarquía en cada partido".



En referencia a los próximos amistosos, Venezuela (22/3) y Marruecos (26/3), el Flaco los consideró "partidos relacionados más al mundo de los negocios que a lo estrictamente deportivo". "La baja de Agüero es por un tema futbolístico", opinó. En relación a la baja de Messi post Mundial remarcó que "fue una decisión relacionada más al desgaste emocional".



Tampoco se guardó nada y le tiró dardos a los técnicos del fútbol local que considera que "están 15 años en algunos clubes y no pueden dirigir ni al tránsito". ¿Para quién habrá sido el palo?