Mujer sufrió golpiza en la vía pública y acusó a un policía

Lunes, 18 de marzo de 2019

La víctima resultó con varias lesiones. Fue atacada delante de sus dos pequeñas hijas, una de 10 meses y otra de 9 años. El hombre, posteriormente, quedó demorado.



Una mu­jer su­frió una pa­li­za cuan­do cir­cu­la­ba, acom­pa­ña­da de sus hi­jas una de 10 me­ses y otra de 9 años, en la zo­na Sur de la ca­pi­tal de Co­rrien­tes. La ata­ca­ron, se­gún su de­nun­cia, su ex­pa­re­ja, un sar­gen­to de la Po­li­cía pro­vin­cial, y una agen­te del Ser­vi­cio Pe­ni­ten­cia­rio Pro­vin­cial (SPP).

Gla­dis Lo­re­na C., de 33 años, pre­sen­ta le­sio­nes en dis­tin­tas par­tes del cuer­po, en es­pe­cial so­bre el ros­tro a la al­tu­ra del ojo de­re­cho, pro­duc­to de una trom­pa­da.

En la acu­sa­ción, pre­sen­ta­da an­te au­to­ri­da­des po­li­cia­les, pre­ci­só que el he­cho se pro­du­jo el sá­ba­do a la sies­ta en ave­ni­da Mai­pú pró­xi­mo a la Ru­ta Na­cio­nal 12, a la al­tu­ra del ba­rrio San­ta Mar­ga­ri­ta.

Gla­dis in­di­có que ella, con las ni­ñas, vol­vía a ca­pi­tal des­de Ria­chue­lo en una mo­to­ci­cle­ta y las cru­zó un au­to­mó­vil. En es­te ve­hí­cu­lo es­ta­ban su ex­con­cu­bi­no, el sar­gen­to de Po­li­cía Da­niel Ca­ta­li­no P., 31 años, y una mu­jer, su­bo­fi­cial del SPP, de nom­bre Pa­tri­cia, quien se­ría la nue­va pa­re­ja del hom­bre.

Lo que ma­ni­fes­tó Gla­dis es que am­bos le ce­rra­ron el pa­so, des­cen­die­ron y la agre­die­ron a gol­pes. Que la em­pu­ja­ron de la mo­to jun­to a las ne­nas y le pe­ga­ron fren­te a ellas, sin mi­ra­mien­tos.

Oca­sio­na­les con­duc­to­res, a de­cir de la mu­jer gol­pe­a­da, fre­na­ron en el lu­gar pa­ra in­ter­ce­der y evi­tar un pe­or fi­nal.

“Fui asis­ti­da por gen­te ex­tra­ña y lue­go lle­gó la Po­li­cía y una am­bu­lan­cia”, in­di­có.

“Quie­ro de­jar asen­ta­do que no es la pri­me­ra vez que me agre­de fí­si­ca­men­te, ya que en otras opor­tu­ni­da­des lo hi­zo y tam­bién me ame­na­za­ba, que me iba a des­car­gar su ar­ma re­gla­men­ta­ria”, asen­tó la dam­ni­fi­ca­da en una de­nun­cia pe­nal.

Des­pués de ser asis­ti­da por per­so­nal sa­ni­ta­rio, Gla­dis re­gre­só a su do­mi­ci­lio. Mien­tras, las au­to­ri­da­des que ini­cia­ron la cau­sa apar­ta­ron pre­ven­ti­va­men­te de sus fun­cio­nes al sar­gen­to acu­sa­do y ade­más lo de­mo­ra­ron.

El ca­so fue muy di­fun­di­do en re­des so­cia­les du­ran­te el fin de se­ma­na.