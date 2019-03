El autor de la masacre de Nueva Zelanda rechazó a su abogado y planea defenderse solo Lunes, 18 de marzo de 2019 Afirman que no da muestras de arrepentimiento. Y que usará el proceso para trasmitir su ideología supremacista.



El australiano Brenton Tarrant, autor de la masacre en dos mezquitas de Nueva Zelanda, rechazó a su abogado de oficio y planea defenderse solo por el asesinato de al menos 50 personas, informó hoy la prensa local.



El abogado Richard Peters dijo al diario New Zeland Herald que dejó de representar a Tarrant, a petición del acusado, el sábado último tras acompañarlo en su comparecencia ante el juez, que le imputó un cargo de asesinato.





Peters dijo que Tarrant, de 28 años, estaba lúcido, no mostró ningún tipo de arrepentimiento y que no le pareció que fuera mentalmente inestable más allá de expresar su ideario extremista.



Tarrant permanecerá en prisión provisional hasta el 5 de abril, cuando se espera que comparezca ante el Tribunal Superior neozelandés donde, según el abogado, buscaría utilizar el proceso como caja de resonancia de su ideología supremacista.



"Sospecho que no evitará la publicidad y que este será la manera como afrontará el juicio. El trabajo del juez será dirimir con esto", dijo Peters, cuya opinión también comparte el periódico referido.



Además de los 50 muertos, otras 50 personas resultaron heridas en el asalto armado en las dos mezquitas de Christchurch, 34 de las cuales permanecen en el hospital, 12 de ellas en estado crítico.



Quiénes son las víctimas

Mucad Ibrahim, un niño de 3 años, y Abdullahi Dirie, de 4, son las víctimas más jóvenes del tiroteo.



Aunque las autoridades aún no han hecho públicos los nombres de las víctimas, los medios locales han ido revelando las identidades de algunos fallecidos.



Las víctimas incluyen a residentes, refugiados e inmigrantes de origen, en su mayoría, turco, sirio, somalí, indio, bangladesí, malasio y afgano, entre otros.



Abdullahi, el hijo de una familia que emigró a Nueva Zelanda desde Somalia, murió debido a las heridas de bala del atacante, mientras que sus cuatro hermanos y su padre sobrevivieron a la masacre, según el diario New Zealand Herald.



Khaled Mustafa, un refugiado sirio, murió junto con su hijo Hamza, de 16 años, en Al Noor, mientras que su otro hijo resultó herido y tuvo que ser operado de urgencia.



La madre de Hamza explicó a los medios que su hijo estaba hablando con ella por teléfono cuando fue tiroteado.



"Dijo 'mamá, alguien entró a la mezquita y nos está disparando" y estaba corriendo junto con su hermano que recibió un disparo en la pierna", explicó Salwa Mustafa, la esposa y madre de las víctimas.



Naeem Rashid, un maestro de 50 años de origen paquistaní, murió al recibir un tiro cuando trató de arrebatarle el arma del atacante en la mezquita de Al Noor, donde también murió su hijo Talha, de 21 años.



El primer ministro paquistaní, Imran Khan, afirmó en Twitter que Rashid será reconocido con una "condecoración nacional" debido a su valentía.



El ataque sucedió el viernes, en plena jornada de oración para los musulmanes. Tarrant primero abrió fuego en una mezquita de Christchurch, disparó durante unos 6 minutos y luego condujo hasta un segundo templo, donde volvió a atacar. Fue atrapado a cuadras del lugar. El atacante trasmitió todo via Facebook Live.



Fuente: EFE y Ansa