Ya son tres los muertos y la policía busca a un ciudadano turco de 37 años

Lunes, 18 de marzo de 2019

Lo identificó como Gökman Tanis. Y pidió a la población que aporte datos para hallarlo.





Un hombre, supuestamente de origen turco de 37 años, abrió fuego este lunes en un tranvía en la localidad de Utrecht, Holanda. Varias personas resultaron heridas y al menos tres murieron, según el alcalde de la ciudad. El hecho es investigado como un "acto terrorista", y ocurre a solo tres días de la masacre en dos mezquitas en Nueva Zelanda. El atacante huyó. Y es intensamente buscado.



"La policía les solicita que busquen a Gökman Tanis, nacido en Turquía, de 37 años, en relación con el incidente de esta mañana en la plaza 24 de Octubre de Utrecht", dice el mensaje publicado por la policía local, que está acompañado por la foto del presunto atacante.



La imagen del sospechoso aparentemente fue registrada dentro del tranvía en el que inició el ataque.





La imagen del sospechoso tiene impresa la hora 10.41, minutos antes del inicio del ataque que, según las fuerzas de seguridad, se inició a las 10.45 hora local (6.45 de Argentina).



"No se acerque a él, pero llame directamente a la línea Opsporingstip 0800-6070" solicita la policía, que aún mantiene el operativo de búsqueda del atacante que se habría fugado en un auto de color rojo.



Ataque terrorista

El coordinador nacional holandés de Antiterrorismo y Seguridad, Pieter-Jaap Aalbersberg, indicó en una rueda de prensa que el tiroteo tiene todas las características de un ataque terrorista, aunque por el momento no se ha confirmado la motivación terrorista.



El nivel de alerta terrorista para la provincia de Utrecht se elevó a cinco, su máximo posible. La seguridad se incrementó en escuelas, mezquitas y centros de transporte.



Sin embargo, el coordinador Antiterrorismo descartó que existan motivos para elevar la alerta en todo el país.



Una unidad antiterrorista se encontraba trabajando en el lugar del ataque, donde se podía ver el cuerpo de una persona en el piso, cubierta por una manta.





Utrecht, una ciudad de unos 340 mil habitantes, está ubicada en el centro de Holanda, y es la capital de la provincia del mismo nombre.



La policía informó en su cuenta de Twitter que el incidente se produjo a las 10.45 en la plaza 24 de Octubre.



Testigos contaron que una persona abrió fuego y después se dio a la fuga, según el diario local Algemeen Dagblad. Pero otras versiones indican que hubo más personas involucradas.



La policía sin embargo habla por ahora de un solo hombre, que sacó un arma y comenzó a disparar de forma aleatoria y continuada contra la gente y que después se dio a la fuga y está en paradero desconocido.





Helicópteros ambulancia acudieron a la zona del tiroteo, explicaron las autoridades, que pidieron a la población que no se acerque al lugar para permitir que los equipos de emergencias hagan su labor.



El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, canceló una reunión que tenía con los partidos de la coalición por esta "situación inquietante" y ha advertido de que el gobierno "está muy preocupado".



Cacería humana

La policía se encontraba este lunes tras los pasos del atacante. Buscaba un Renault Clio en el que habría escapado.



Las autoridades confirmaron que se está vigilando una casa en la zona de Kanaleneiland, también en Utrecht, por sospechas de que el atacante huido en el Renault Clio pueda estar escondido ahí.



Por el momento no se practicaron detenciones, dijo el vocero de la policía, Bernhard Jens.



"Una explicación es que la persona huyó en un auto", agregó el portavoz, que no descartó la participación de más de una persona.



"Queremos intentar capturar a la persona responsable lo antes posible", agregó.