Neuquén logró condenar a un sindicalista por cortar calles

Lunes, 18 de marzo de 2019

El titular del gremio de empleados municipales de esa provincia, Santiago Baudino, fue declarado culpable por afectar el derecho al libre tránsito en una protesta frente al Palacio Municipal





En un fallo considerado inédito, la Justicia neuquina condenó a Santiago Baudino, titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Neuquén (Sitramune), por protestas realizadas en agosto de 2017, mediante el tan frecuente y difundido recurso del "piquete" callejero.



Según informó el diario Río Negro, el juez de garantías Mauricio Zabala determinó que se había afectado el derecho al libre tránsito "en horario complejo" y "en el centro de la ciudad". El magistrado consideró probado que hubo personas atrapadas en medio del embotellamiento provocado por la manifestación del gremio.



La semana próxima se conocerá el tipo de pena que deberá cumplir Baudino, único condenado en este juicio. Junto al titular del sindicato fueron procesados otros dos trabajadores de Sitramune que finalmente resultaron absueltos.





El incidente por el cual se juzgó a Santiago Baudino data del 11 de agosto de 2017 cuando el gremio de empleados municipales de Neuquén se manifestó frente al Palacio Municipal exigiendo la reincorporación de mujeres que trabajaban en el área de Desarrollo Social.



En su defensa, Baudino dijo que el fallo era "una clara persecución, era una época electoral y a (Horacio) Quiroga le subía los puntos mostrarse duro con los gremios para sumar votos", manifestó el sindicalista apuntando hacia el intendente de Neuquén.



La causa fue iniciada por el mismo municipio de Neuquén que denunció al sindicalista y logró llevarlo a juicio. Según las autoridades, en la protesta municipal una treintena de personas complicó el trabajo de más de 2.500 empleados.



"El debate pasa por si de una vez por todas se va a condenar a las personas que quieren cortar las calles y dejar libre la circulación a los que quieren tomar un colectivo, no puede ser que que las empresas tengan que reprogramar servicios y la gente sufrir demoras", dijo el abogado del municipio, Javier Pino, quien admitió que el intendente Horacio Quiroga exigió "que no se permitan más cortes".



"Esta sentencia -agregó- deja en claro que cuando uno reclama o peticiona, no lo puede hacer de manera violenta y prepotente. Y que aquel que no cumple con la ley tiene un castigo".



Mario Lara, concejal de Cambiemos de la ciudad de Neuquén, se refirió al caso apuntando al Ministerio Público Fiscal ya que "hubo un fiscal que no quiso acusar, que consideró que no había delito y esto tiene que cambiar. Este fallo tiene que ser un faro en la justicia", afirmó.



Ante la posibilidad de que este veredicto siente jurisprudencia, Lara dijo que espera que, en primer lugar, "aliente a los vecinos que se sientan avasallados a denunciar, a los fiscales a investigar y dejar de mirar para otro lado y a los jueces a que se animen a dictar sentencias condenatorias. Es preciso sentar los límites de la protesta. No se puede reclamar de manera salvaje, violenta, prepotente, tampoco llevarse a la Ley por delante".