Preocupación en Paso de los Libres por luminarias contaminantes

Lunes, 18 de marzo de 2019

En diciembre, llegaron unas 500 lámparas al Municipio correntino, que fueron donadas por la localidad bonaerense de Hurlingham. En el Concejo local evalúan pedir informes porque contendrían elementos perjudiciales para la salud.





Por el daño al medioambiente, el alto consumo de energía y por representar un peligro para la salud, en 2011 comenzó un plan de recambio de luminarias en toda la Argentina ya que las antiguas están incluidas entre los denominados residuos peligrosos.

En la actualidad, según una investigación de la Asociación Inquietudes Ciudadanas, hay al menos unos 30 Municipios bonaerenses con potencial contaminación por mercurio con el alumbrado público que fue reemplazado. Es decir, en la mayoría de los municipios se avanzó con el recambio de las viejas lámparas, pero el problema radica en qué se hizo con esas luminarias desechadas. En diciembre pasado, el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, celebró, a través de su cuenta de Facebook, la llegada de unas 500 luminarias provenientes del Municipio bonaerense de Hurlingham. Estas lámparas estarían compuestas por materiales peligrosos para la salud, según la ONG.

“Hoy quiero hacer un agradecimiento especial a Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham, por la donación que hemos recibido de 500 artefactos y luminarias que nos van a ayudar en la tarea de dejar más linda a nuestra querida ciudad. ¡Muchas gracias, compañero!”, publicó Ascúa el 14 de diciembre pasado en la red social.

Desde el Concejo libreño evalúan presentar un pedido de informe a la administración de Ascúa sobre las lámparas donadas por gestión de Zabaleta. “Es posible que esta semana avancemos con un pedido de informe”, dijo ayer el presidente del legislativo comunal, Wilfredo Collinet.

“Hay motivos suficientes para avanzar con un pedido de informe. Además la donación no fue elevada al Concejo para su aprobación”, agregó.

El pedido, de ser presentado, sería tratado en extraordinarias, ya que en Libres las sesiones ordinarias se iniciarán recién en abril.

Las luminarias recibidas se encuentran en el mercado municipal, donde funciona la Dirección de Alumbrado Público.

El informe de la Asociación Inquietudes Ciudadanas (una ONG con experiencia en temas ambientales) tomó trascendencia tras una publicación de Infobae en la que refleja el caso del municipio correntino.

Hay leyes provinciales, nacionales e incluso supranacionales que establecen específicamente qué tienen que hacer las autoridades con los denominados “residuos peligrosos” y en ese grupo están incluidas las viejas lámparas de alumbrado público, compuestas en muchos casos por elementos como el mercurio o el sodio. No son reutilizables y deben ser destruidas por empresas y profesionales capacitados.

La ONG notó que son muchos los lugares que informaron acerca de planes para reemplazar la iluminación pública, adjudicaron contratos a través de licitaciones y cambiaron las bombitas, pero, en ningún caso, dieron cuenta de cómo destruyeron el material antiguo, si es que lo hicieron.

Inicialmente, se enfocaron en la provincia de Buenos Aires y comenzaron a pedir informes a cada gobierno local para saber si cumplieron con la ley. Hasta ahora, las repuestas han sido nulas y en caso de no ser satisfactorias, pedirán intervención de la Justicia, reflejó Infobae.

La ONG solicitó informes a tres localidades bonaerenses, entre ellas al Municipio de Hurlingham, por donaciones, y a las localidades de Moreno y Paso de los Libres, esta última que recibió unos 500 ejemplares de las lámparas peligrosas.

La Ley nacional 24051 de Residuos Peligrosos establece entre varias cosas que este tipo de elementos no pueden ser comercializados ni mucho menos reutilizados.

El titular de la ONG, Mario Caparelli, quien lidera la investigación para saber qué paso con las luminarias desechadas en todo el país, dijo a Infobae que ya pidieron informe sobre las irregularidades que cometieron con la donación.

“No es secreto para nadie porque los tres Municipios lo publicaron en sus páginas oficiales como un logro de la gestión de los intendentes. Pero no es un logro. Es hacerse cómplice de una situación que es delictiva. Cuando algo se convierte en residuo porque la ley lo dice o porque es tóxico, tiene que ser depuesto o mandado a disposición final por empresas que estén habilitadas para eso y hay unas cuantas en el país”, dijo Caparelli.