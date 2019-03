Defensa perdió y hubo polémica en los dos goles Lunes, 18 de marzo de 2019 Primero, Ariel Penel cobró penal por una supuesta mano de Rafael Delgado. Minutos más tarde, el juez de línea no observó una clara posición adelantada.

En un fútbol cada vez más parejo cualquier detalle puede inclinar la balanza para un lado u otro en apenas una jugada y en un partido entre Patronato y Defensa y Justicia donde las diferencias que marca la tabla de posiciones no se reflejaron en el desarrollo del juego, dos decisiones puntuales de la terna arbitral fueron cruciales para la definición a favor del local.



La primera jugada polémica se dio en el comienzo del segundo tiempo cuando Rafael Delgado saltó a cabecear un centro llovido con su brazo en alto y Ariel Penel cobró penal para Patronato, que luego Gabriel Carabajal convertiría en gol. En esta acción el árbitro parece haber acertado aunque es necesario observar varias repeticiones para ver la mano infantil del defensor.







Minutos más tarde llegaría el gol de Germán Berterame tras una falla grave del juez de línea Yamil Bonfá, que al lado de la jugada no se dio cuenta que Gastón Gil Romero estaba en posición adelantada cuando partió el pase de Carabajal. De ese centro llegó el segundo tanto que le puso cifras definitivas al resultado.



Pese a que apenas terminó el partido, Sebastián Beccacece se acercó a reclamarle al árbitro, cuando le preguntaron los periodistas cerró con una frase contundente, quizá dirigida a algún colega: “Yo no lloro, yo juego”.