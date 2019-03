"Más allá de lo que resuelvan otros, voy a ser precandidato a presidente" Viernes, 15 de marzo de 2019 El diputado nacional y ex gobernador lanzó su candidatura en el ND Teatro. "Mi decisión está tomada. Voy a competir", aseguró durante la presentación de su libro "El otro camino"



Daniel Scioli se puso un traje cómodo para la ocasión y salió al escenario del ND Teatro, donde en el 2003 lanzó la fórmula presidencial junto a Néstor Kirchner, para confirmar lo que había dejado entrever en cada respuesta pública que dio sobre su futuro político. El diputado nacional y ex gobernador bonaerense será precandidato presidencial en las elecciones de este año.



"Más allá de lo que resuelvan otros candidatos, mi decisión está tomada. Voy a ser precandidato a presidente", dijo frente a un teatro colmado. La frase del final despertó el aplauso de pie de los presentes y la ovación de los militantes. El cantito "Scioli presidente" se coló entre las butacas y se reflejó en la cara del ex vicepresidente con una mueca de alegría.





Al igual que en el 2015, el ex gobernador intentará ser el candidato que mayor voluntades reúna detrás de un proyecto político. Durante su discurso reclamó la unidad pero pidió un acuerdo que no sea sólo de dirigentes. "No quiero que nos juntemos solo para ganar una elección. Quiero que nos juntemos para que la Argentina se ponga en marcha otra vez", resaltó.





La excusa formal para la convocatoria fue el lanzamiento del libro El otro camino, en el que el ex vicepresidente hizo un repaso de su vida deportiva y la carrera política que construyó en las últimas décadas. El título fue el eslogan elegido para el punto de partida de su campaña.





"Es momento de mirar para adelante con más fuerza que nunca. Estoy acá para decirles una vez más que hay otro camino. Los mejores días están por venir para nuestro país", expresó, elevando la voz y encontrando el respaldo de los presentes a través de los gritos de aliento.



Hasta el teatro céntrico llegaron dirigentes políticos vinculados al kirchnerismo y al peronismo bonaerense, para brindarle su respaldo. Estuvieron los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Andrés Watson (Florencio Varela), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Gustavo "Tano" Menéndez (Merlo); los legisladores Marcos Di Palma y Sergio Berni; y los funcionarios del gobierno de La Matanza, Débora Giorgi y Roberto Feletti. También los ex funcionarios sciolistas Alberto Pérez y Silvina Batakis; y el periodista Diego Brancatelli.



Durante la presentación, Scioli lanzó duras críticas contra el gobierno de Mauricio Macri y recordó el debate presidencial que ambos protagonizaron en la antesala del ballotage del 2015. En ese contexto, hizo hincapié en una famosa frase que el actual Jefe de Estado le dedicó durante el debate, y resaltó: "A mi Macri me dijo: ¿en que te has convertido Daniel? Ahora yo le pregunto: ¿En qué se ha convertido su revolución de la alegría, señor presidente?".



"Recuerdo que después del ballotage dije que la derrota me había dolido más que mi accidente. Fue un sentimiento muy fuerte. No se trataba de una derrota personal. Se trataba de la derrota de más de 40 millones de argentinos que hoy sufren una gran frustración", indicó Scioli, que también estuvo acompañado por su hermano Nicolás.



En esa línea, el diputado de Unidad Ciudadana sostuvo: "Cambiemos ganó pero Argentina perdió. Porque sus decisiones trajeron a la sociedad las consecuencias económicas". Luego, agregó: "La palabra cambio, que tenía que significar esperanza y mejores expectativas, hoy es retroceso, inflación y pobreza".



Scioli sostuvo que este gobierno "no entendió que tenía que gobernar mirando hacia adentro", al tiempo que resaltó que "siguen insistiendo en que el camino que tomaron es el único y mientras tanto la clase media y los trabajadores se empobrecen cada día más". "Las políticas económicas y sociales de Macri y su alianza no pudieron ser peores", afirmó.



El legislador peronistas aseguró que "la Argentina no va a ser siempre volver para atrás" y que sabe cómo hacer "para generar las condiciones para que el país sea el mejor lugar para invertir". "Los argentinos tienen que buscar un mejor camino en las próximas elecciones", resaltó.



En el tramo final de su discurso Scioli detalló su proyecto político. Aseguró que conformará un gobierno de unidad con una concertación nacional, que apostará a la recuperación inmediata del salario y las jubilaciones, y que buscará llevar a cabo un abordaje de la problemática de la justicia y la seguridad ciudadana.



Además, indicó que tratará que la diagramación de tarifas de servicios públicos sean razonables y accesibles, la creación de incentivos para la producción con bajas tasas de interés, la simplificación y reducción del sistema impositivo, la eliminación del impuesto a las ganancias a los trabajadores, el aumento del presupuesto en educación, ciencia y tecnología y un replanteo de los compromisos económicos impuestos por el FMI.



El periodista Rubén Tizziani, que escribió el libro luego de largas entrevistas junto a Scioli, definió su sensación tras los mano a mano que tuvo con el gobernador. Cuando Juan Carlos D'Amico, moderador de la presentación, le preguntó como lo había visto a Scioli durante el proceso de trabajo, respondió: "Daniel dice que es un buen ajedrecista. Que después de perder una partida la analiza para no cometer el mismo error. Yo creo que va a ocurrir lo mismo con la campaña presidencial".



Scioli volverá a intentar. Aún no sabe cuál será el futuro del peronismo y, principalmente, de Unidad Ciudadana, la fuerza política que integra. Tampoco sabe qué hará Cristina Kirchner con su carrera política. De lo que está seguro es de que quiere reeditar el enfrentamiento en las urnas que tuvo con Macri. "Yo no me tomo revancha", aclaró arriba del escenario. Lo que hará será redoblar la apuesta. Pretende volver a mostrar que es el dirigente que puede gobernar la Argentina.



Fotos: Patricio Murphy