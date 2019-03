Así serán los cuartos de final de la Champions League

Viernes, 15 de marzo de 2019

El conjunto catalán será local en el partido de ida ante los ingleses. Los otros cruces quedaron de la siguiente manera: Ajax jugará ante la Juventus, Liverpool contra Porto y Tottenhamn se enfrentará al Manchester City.





Los ocho mejores equipos de Europa ya conocen a su próxima rival en el camino hacia la gloria continental.



Este viernes, en una ceremonia que se llevó Nyon, Francia, donde se ubica la sede la UEFA, se determinaron los emparejamientos de los cuartos de final de UEFA Champions League, rumbo a la final que se disputará el 1 de junio en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.



El sorteo, que tuvo como embajador del evento al ex arquero de la selección de Brasil y campeón con el Inter de Milán en 2010, Julio César, determinó que el Barcelona de Lionel Messi se enfrentará al Manchester United. El primer chico de la serie, que tendrá a dos equipos que se enfrentaron en las finales de la Champions 2009 y 2011 con sendas victorias para los catalanes, se jugará en el Camp Nou.





El primer emparejamiento que definieron las bolillas fue el que tendrá como protagonistas al Ajax, de Holanda, y a la Juventus, de Italia. El equipo en el que milita Nicolás Tagliafico viene de eliminar al Real Madrid con una goleada histórica (4-1) en el Santiago Bernabéu, recibirá en el Johan Cruyff Arena a los italianos, que doblegaron al Atlético Madrid con una actuación superlativa de Cristiano Ronaldo: el portugués anotó los tres goles de la Vecchia Signora para revertir el 0-2 de la ida.



Otro duelo tendrá frente a frente al Liverpool de Jürgen Klopp y al Porto, de Portugal, que jugaron la temporada pasada en ronda de 16. Los ingleses batieron al Bayern Münich por los octavos de final, después de una sobresaliente victoria en Alemania (3-1). Por su parte, los portugueses se clasificaron entre los ocho mejores de Europa después de dejar en el camino a la Roma. El primer mano a mano será en Anfield, uno de los estadios con mayor tradición del fútbol mundial.





El último cruce tendrá a dos protagonistas de la Premier League inglesa. El Tottenham de Mauricio Pochettino, que clasificó por segunda vez en su historia a los cuartos de final de la Champions League luego de superar en la fase previa al Borussia Dortmund , será local en el encuentro de ida del Manchester City de Guardiola, que demostró su superioridad ante el Schalke 04 (lo venció 7-0 en el partido de vuelta).



Los partidos de ida se disputarán el 9 y 10 de abril mientras que los desquites serán los días 16 y 17 de ese mismo mes.



Otro dato a tener en cuanta es que las fechas exactas de los cruces de cuartos de final se darán a conocer 45 minutos después del sorteo.



Luego de realizar el sorteo por los cruces de cuartos de final, la UEFA dictaminó cómo será el cuadro hasta la final en el Wanda Metropolitano, de Madrid. La primera semifinal tendrá a los ganadores de la serie entre el Tottenham vs. Manchester City y del cruce entre Ajax y Juventud. El duelo inicial de esa llave se jugará en Inglaterra.



Del otro lado del cuadro, la semifinal 1 se jugará en Old Trafford o en el Camp Nou, dependiendo que avance el Manchester United o el Barcelona. El cruce se completará con el vencedor del enfrentamiento entre Liverpool y Porto, que definirá en casa por un lugar en la final de la Champions League 2018/2019.



Con esta conformación del cuadro final, Messi y Cristiano Ronaldo sólo podrían encontrarse en la definición del torneo, a jugarse el 1 de junio en el Wanda Metropolitano, de Madrid.





La UEFA anunció que las fechas de los partidos del Manchester United y el Manchester City podrían modificarse en función de que los dos equipos no jueguen en la misma jornada en la ciudad para evitar conflictos. No podrán jugar en casa la misma noche ni en noches consecutivas por el amplio despliegue policial que eso implicaría.



En el sorteo también dijeron presente el vicesecretario general de la UEFA, Giorgio Marchetti, dirigirá el sorteo. El jefe de competiciones, Michael Heselschwerdt, ofrecerá los detalles técnicos. Y Diego Forlán, ex jugador del Atlético Madrid, estará como embajador oficial de la final que se jugará en la cancha del equipo colchonero.