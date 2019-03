Murió Fabián Matus, el hijo de Mercedes Sosa

Viernes, 15 de marzo de 2019

Fabián Matus, el hijo de Mercedes Sosa y del músico Oscar Matus, murió a los 60 años a la 1:40 del viernes 15 de marzo, en el Hospital Fernández, donde permanecía internado a causa de un cáncer de pulmón que hizo metástasis en su páncreas y en sus huesos.



La noticia fue difundida por su primo Claudio Sosa, quien lo confirmó durante la madrugada de este viernes a través de su cuenta de Facebook. "Una hoja del árbol se cayó… Duele en el alma… Buen viaje primo querido… Fabián Matus… Que en paz descanses", escribió el músico tucumano en la red social.



Inseparables. Mercedes tuvo en su hijo un compañero incondicional, que con el correr del tiempo asumió responsabilidades en el manejo de su carrera artística y que, luego de su muerte, se encargó de difundir su obra y potenciarla. Aquí, juntos de regreso a la Argentina, en 1982. (Foto: Carlos Sarraf)

Según contó a Clarín la cantante Marián Farías Gómez, amiga de Matus, si bien en su círculo más íntimo hace bastante se sabía de la enfermedad, fue hace un año que se manifestó con más fuerza, para profundizarse en los últimos tiempos. "Fabián no quería mucho que se supiera", comentó Farías Gómez, quien además contó que en la primera semana de marzo "lo habían enviado a su casa porque estaba un poco mejor".



De hecho, por entonces, se lo vio en alguna foto con su característica vincha, y con buen semblante aunque bastante más delgado. Pero lo cierto es que el sábado 9, aquejado por fuertes dolores, Matus regresó al hospital, donde falleció.



Fabián nació el 20 de diciembre de 1958, producto de la relación de La Negra con el músico Oscar Matus. A lo largo de su vida como hijo de semejante celebridad, él se fue desempeñando en el mundo de la música como productor. Desde ese lugar produjo eventos culturales y artísticos, además de discos, programas de radio y documentales. Fue tour manager en giras y no sólo representó a Mercedes, sino también a Julia Zenko, Nito Mestre y Daniel Melero, entre otros.



Sin embargo, desde la muerte de su madre, el 4 de octubre de 2009, su foco principal estuvo puesto en la difusión y cuidado de su obra, a través de la Fundación Mercedes Sosa para la Cultura, que puso en marcha en 2010.



Precisamente a raíz de su compromiso con el emprendimiento, a mediados de 2018 también se dio a conocer otro momento complicado de su vida, por razones estrictamente financieras. "Vendí mi auto y tengo a la venta un departamento", confesaba Matus. "El plan es achicarse para sostener la Fundación. No quiero cerrarla", le comentó a Clarín en relación a los problemas alrededor de la institución.



En su última aparición pública, Matus estaba triste por el presente de la fundación ubicada en San Telmo. El problema era "poder organizar eventos de más de 50 personas", cosa que requería una habilitación especial. "Tenemos gastos fijos de seguros, iluminación, sonido, personal de seguridad...", explicaba. "Él era el corazón de la Fundación, que en octubre del año pasado comenzó a mostrar alguna mejoría en su situación. Quiero creer que todo va a seguir adelante; por él, por toda la energía y el trabajo que puso allí, y por Mercedes", señaló Farías Gómez.



En el libro Mercedes Sosa. La Mami (publicado por Planeta), Matus hace una suerte de diálogo con la memoria de La Negra para sumar anécdotas familiares e infidencias profesionales. Para quienes conocieron la relación de Fabián con Mercedes, él fue mucho más que el hijo –si es que existe otra categoría posible-: estuvo a su lado siempre, la acompañó tanto en vida como en obra. La cuidó y, en determinado momento, hasta tomó las riendas de su carrera musical.



“Yo no crecí a la sombra de ella. Por como era la mami, en todo caso te sacaba de la sombra, te empujaba todo el tiempo...He manejado una pequeña cuota de poder por ser parte de su staff, y creo que el balance entre los beneficios y las inhibiciones que uno puede tener por ser el hijo de Mercedes Sosa, es positivo".



Apenas murió La Negra, Matus se dedicó a ser el principal sostén de la memoria de su madre. La primera medida:esparcir las cenizas de Mercedes entre Tucumán, Mendoza y Buenos.



Hace unos años, en 2015, Fabián Matus le hizo un reclamo a la producción de Mirtha Legrand, en cuyos almuerzos pasaban el tema Cambia, todo cambia. Eran tiempos de balotaje en nuestro país y “La Chiqui” rotaba la canción con una alegría asociada al posible triunfo de Mauricio Macri.



“Le escribimos a una de sus productoras para decirle que no nos sentíamos cómodos por el uso que le estaba dando al tema”, sostuvo Matus, tomando una posición ideológica. “Se lo hicimos saber, y quiero decirle a la señora Mirtha que el derecho no es público aunque paguen Sadaic”.





A ocho años de la muerte de la Negra, Matus fue puntualmente entrevistado para recordar al ícono de la cultura popular. “Su obra es lo más importante. Impartirle a los chicos la necesidad de la poesía, el hecho de estudiar canto, el hecho de solidarizarse con los compañeros y también con cuestiones sociales de Latinoamérica... Esto del entrecruce de vertientes musicales es una de las cosas que más ha dejado como legado”, dijo.





Al ser consultado sobre qué era lo que más extrañaba de ella, no titubeó: “La extraño como mamá. La fiesta que me hacía cuando me veía llegar. Sentarnos a charlar, a comer. Me acuerdo que mirábamos la tele y yo me tiraba a dormir en el piso, a los pies de ella. Era muy lindo, era una sensación de protección que hoy no está. No tenerla es un temor, hay una sensación de desprotección y hay una sensación de crecer de golpe. Ella ha dejado una línea de conducta y de trabajo que intento caminar y donde siempre me apoyo”.



Fabián Matus será velado este viernes 15 de marzo, en Thames 1164 (Cochería Zuccotti), entre las 17 y las 22 horas.